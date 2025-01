Ma davvero Osimhen andrà alla Juve? Partiamo da 3 punti fondamentali

Osimhen può andare alla Juventus? Facciamo chiarezza su una delle voci di mercato più chiacchierate di questi giorni, partendo da 3 assunti imprescindibili

Se solo un anno fa qualcuno avesse detto che Victor Osimhen sarebbe finito al Galatasaray, molti avrebbero riso. Eppure, è successo davvero.

Dopo una stagione da trascinatore nello scudetto del Napoli, la rottura con la società è stata totale. Tra litigi, clausole milionarie e mancati accordi, il rapporto si è incrinato al punto che l’unica soluzione è stata un prestito in Turchia.

Partiamo dal principio, ovvero dal rinnovo di dicembre 2023: Osimhen ha prolungato (di un solo anno) il contratto in scadenza 2025 con un nuovo accordo da 10 milioni l’anno e una clausola rescissoria di circa 130 milioni di euro. Il Napoli era convinto di venderlo in estate, lui era convinto di andar via, e l’aveva anche detto chiaramente in un’intervista che non gli ha portato molta fortuna.

Poi arriva l’estate ma non arriva l’offerta. Negli ultimi giorni estivi si erano trovati diversi accordi (il Napoli col Chelsea, lui col PSG) ma De Laurentiis e il calciatore l’accordo fra loro non l’hanno mai trovato, fino a una lite furibonda nelle ultime, concitate ore del mercato, quando anche l’ultima offerta è stata rifiutata e il calciatore è andato su tutte le furie.

Da lì è saltato tutto, compresi i rapporti (già ai minimi termini) fra le due parti e a mercato ampiamente finito si è concluso un affare-tampone che ha limitato i danni il più possibile: prestito al Galatasaray con ingaggio da 10 mln pagato dai turchi, contratto (in scadenza 2026) prolungato di un anno e clausola rescissoria abbassata a 75 milioni. Questo è l’antefatto per capire qual è la situazione attuale di Osimhen e quali sono gli scenari per il futuro.

Ora, però, il dilemma è uno solo: dove giocherà nella prossima stagione? E soprattutto, c’è davvero una possibilità che vada alla Juventus? Proviamo a rispondere partendo da tre punti chiave.

1. Il Napoli non farà (altri) sconti

Sta girando la notizia che il Galatasaray ha provato a strappare Osimhen con un’offerta da 65 milioni di euro. Risultato? De Laurentiis ha chiuso la porta e ha detto No. Il motivo è semplice: il Napoli ha già subito una perdita enorme nella gestione del caso e non ha intenzione di concedere ulteriori sconti.

La clausola rescissoria è stata abbassata a 75 milioni, cifra che il Napoli ritiene più che accettabile, e la società azzurra aspetterà con pazienza l’offerta giusta. Con i numeri che Osimhen sta mettendo insieme in Turchia (16 gol e 4 assist in pochi mesi), c’è la convinzione che un club tra Chelsea, PSG o altri big europei arriverà con l’assegno giusto in estate.

In sintesi: chi lo vuole, sa quanto deve pagare. Niente sconti.

2. La Juventus? Possibile, ma quasi impossibile

Ecco il punto più interessante. Osimhen potrebbe davvero andare alla Juventus? La risposta più onesta è: difficile, molto difficile.

Tecnicamente, la clausola da 75 milioni renderebbe il trasferimento più semplice, ma c’è un problema: vale solo per i club esteri. Traduzione? Per portarlo a Torino, Giuntoli dovrebbe trattare direttamente con il Napoli e pagare molto più di quella cifra. Una situazione ben diversa da quella che nel 2016 portò Higuain in bianconero, quando c’era una clausola identica per tutti. Poi il Napoli la lezione l’ha imparata.

Osimhen sarebbe anche intrigato dalla possibilità di restare in Serie A, ma sa che il Napoli gli renderebbe la vita difficile. E con un PSG pronto a investire, per la Juventus il colpo sembra molto complicato.

3. No, non tornerà a Napoli

Se la pista Juve è improbabile, quella che porta a un rientro a Napoli è praticamente inesistente. I rapporti con il club sono distrutti, De Laurentiis vuole voltare pagina, e Antonio Conte non ha mai lasciato spazio a fraintendimenti: Osimhen non rientra nei suoi piani.

Abbiamo visto con Kvaratskhelia che per Conte la coerenza del progetto viene prima del talento, e Osimhen è ormai fuori dal disegno tecnico azzurro. Il Napoli aspetterà la fine della stagione, incasserà i 75 milioni (se arrivano…) e investirà in un nuovo attaccante più adatto alla filosofia del nuovo corso.

In definitiva, Osimhen è ancora un “elefante nella stanza“, un problema che tutti sanno di dover risolvere, ma il Napoli lo farà alle sue condizioni. Senza fretta, ma senza ripensamenti.

E quindi? Cosa succede adesso?

La prossima estate sarà decisiva per capire il destino di Osimhen. Per ora, l’unica certezza è che Napoli e Juventus difficilmente incroceranno i loro destini su questo affare. Troppi ostacoli, troppe tensioni e, soprattutto, troppe alternative all’estero pronte a investire.

E voi? Pensate che la Juve abbia davvero qualche speranza di strappare Osimhen al Napoli? O il suo futuro è già scritto lontano dall’Italia?