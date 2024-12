“Osimhen vicino alla Juve”: svelata la verità intorno allo “scandalo” del mercato

Si sta parlando tantissimo del possibile passaggio di Victor Osimhen alla Juventus. Spunta una notizia nella notizia molto importante

Immaginate una notte d’estate, uno stadio gremito, e l’urlo dei tifosi che accompagna un gol decisivo. Victor Osimhen, con il suo stile inconfondibile, sarebbe il protagonista perfetto di una scena del genere. Ma con quale maglia? Quella del Napoli, la sua casa attuale, è praticamente impossibile, ma in questi giorni sta venendo fuori una voce che farebbe ribollire il sangue ai tifosi azzurri.

Parliamo della Juventus, accostata al calciatore in virtù del rapporto del calciatore con Cristiano Giuntoli e del fatto che i bianconeri cercano un attaccante di altissimo profilo per valutare con più serenità il futuro di Dusan Vlahovic. E si sa, il mercato calcistico ama giocare con i sogni, ma a volte, più che una partita, si tratta di un percorso a ostacoli.

I tifosi della Juventus ricordano bene l’estate del 2016, quando Gonzalo Higuaín passò da Napoli a Torino grazie a una clausola rescissoria che spezzò molti cuori. Stavolta, però, la storia è completamente diversa. Come ha spiegato il giornalista Ciro Venerato a Campania Sport, su Canale 21, la clausola da 75 milioni di euro di Osimhen, di cui tanto si parla, è valida esclusivamente per i club stranieri. Questo significa che nessuna squadra italiana, inclusa la Juventus, può fare leva su quel dettaglio contrattuale per assicurarsi l’attaccante.

Per i bianconeri, dunque, non si tratterebbe di un “clic” burocratico, ma di avviare una vera e propria trattativa con Aurelio De Laurentiis, noto per essere uno dei presidenti più duri in sede di mercato. E qui arriva il primo grande ostacolo: il numero uno del Napoli ha sempre preferito vendere i suoi gioielli all’estero, evitando di rafforzare le rivali in Serie A.

Se la Juventus decidesse di fare un tentativo, quanto dovrebbe investire per convincere il Napoli? Per le squadre italiane, il prezzo di Osimhen potrebbe essere più “contenuto”, intorno ai 100 milioni di euro, ma resta comunque una cifra enorme per qualsiasi club della Serie A. E qui entra in gioco un altro fattore determinante: la concorrenza dall’estero.

PSG, Chelsea, Arabia: chi prende Osimhen?

Osimhen, però, non è solo una questione di soldi. Per la Juventus, l’operazione sarebbe un investimento enorme, ma anche un salto nel vuoto. Il club sta attraversando un periodo in cui l’equilibrio finanziario è cruciale, e affrontare un esborso del genere sembra poco realistico. Inoltre, il progetto bianconero, seppur ambizioso, deve fare i conti con un mercato dove le grandi squadre europee possono offrire prospettive tecniche e contratti difficilmente pareggiabili.

Con queste premesse, il futuro di Osimhen sembra destinato a scriversi altrove. La Premier League, con la sua capacità di attrarre i migliori talenti, appare la destinazione più probabile. Chelsea e Manchester United, in particolare, potrebbero rappresentare la scelta ideale per un giocatore che vuole competere al massimo livello e continuare a crescere. Ma attenzione all’Arsenal e soprattutto al Paris Saint Germain, che già questa estate aveva trovato anche l’accordo col calciatore. I parigini si sarebbero rifatti sotto proprio in questi giorni e sarebbero la squadra favorita a portarselo a casa.

E se il richiamo della Premier o della Ligue 1 non bastasse, c’è sempre l’opzione araba. Gli investimenti faraonici dei club sauditi stanno cambiando le regole del gioco, e un’offerta clamorosa potrebbe far vacillare anche il più risoluto dei giocatori. Immaginare Osimhen in bianconero oggi significa sognare, ma non è detto che sia un sogno irrealizzabile. Certo, ci sono ostacoli enormi, ma il calcio ci ha insegnato che nulla è impossibile. La domanda, però, resta: la Juventus ha ancora la forza – e la voglia – di puntare così in alto? E soprattutto… davvero ADL lo cederebbe proprio a loro, rischiando una sommossa popolare?

Forse, più che un’operazione di mercato, questa è una riflessione su quanto la Serie A sia cambiata. È ancora possibile per le squadre italiane competere con le big europee? O siamo destinati a vedere i nostri migliori talenti partire per altri lidi? Nel frattempo, Osimhen continua a fare quello che sa fare meglio: segnare, correre, e regalare spettacolo, anche se in Turchia, al Galatasaray. E chissà, magari un giorno qualcuno riuscirà davvero a portarlo via da Napoli. Ma quel giorno, per ora, sembra ancora lontano.