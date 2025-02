Milan, non solo Gimenez: se va via Morata c’è un’altra sorpresa

Sta per esplodere il mercato del Milan: Gimenez entra, escono Morata, Calabria e Tomori. E forse c’è una sorpresa in arrivo…

Il Milan si prepara a un finale di mercato infuocato. Con l’affare Gimenez ormai chiuso, il club rossonero ha trovato l’accordo con il Feyenoord e il bomber messicano è atteso a Milano già domani per le visite mediche. Ma la rivoluzione in attacco non è finita qui.

L’addio di Álvaro Morata potrebbe liberare ulteriore spazio salariale e aprire nuovi scenari per un altro grande colpo. Non solo: la possibile cessione di Fikayo Tomori, che è in trattative molto avanzate col Tottenham, potrebbe portare liquidità nelle casse rossonere.

In più c’è da aggiungere l’addio di capitan Davide Calabria, che si trasferisce al Bologna e ha già salutato tutti con le lacrime agli occhi. Tre operazioni in uscita che permetterebbero al Milan di muoversi con maggiore libertà sul mercato e puntare a un rinforzo a sorpresa.

Prima di poter affondare il colpo per un nuovo grande nome, però, il Milan deve sistemare alcune situazioni. Francesco Camarda è vicino al prestito al Monza, scelta che gli permetterebbe di giocare con continuità e maturare esperienza in Serie A.

Inoltre c’è la possibilità trovare una sistemazione almeno per Luka Jovic e Samuel Chukwueze, che non ha avuto un impatto significativo. Con queste uscite, si creerebbero le condizioni ideali per tentare il colpo da 90 per l’attacco.

Joao Felix, l’ultima tentazione del Milan: cosa serve per chiudere

Il nome più intrigante è quello di João Félix, il talento portoghese in uscita dal Chelsea. Il suo agente, Jorge Mendes, sta cercando una nuova sistemazione per lui dopo il passaggio poco esaltante in Premier League. Il Milan ha sempre tenuto d’occhio la situazione e, con le giuste condizioni economiche, potrebbe tentare l’affondo decisivo.

Classe 1999, João Félix è uno di quei talenti che dividono il mondo del calcio: genio o incompiuto? A soli 19 anni, con la maglia del Benfica, ha incantato l’Europa con gol, dribbling e visione di gioco, tanto da convincere l’Atlético Madrid a investire 126 milioni di euro su di lui nel 2019. Ma il sistema di gioco di Diego Simeone non è mai stato il contesto ideale per un giocatore tecnico ed elegante come lui.

Le sue esperienze in prestito prima al Chelsea e poi al Barcellona hanno mostrato lampi di talento, ma anche una discontinuità preoccupante. Tuttavia, il Milan potrebbe essere il posto giusto per farlo rifiorire. Con Sérgio Conceição, allenatore che valorizza giocatori offensivi e rapidi, João Félix potrebbe finalmente esprimere il suo potenziale senza le rigidità tattiche che lo hanno limitato in passato.

Se il Milan dovesse completare questa rivoluzione, l’attacco rossonero potrebbe presentarsi con Pulisic, Leão, Giménez e João Félix. Un quartetto da urlo che garantirebbe estro, velocità e gol. Félix, in particolare, potrebbe agire da seconda punta dietro Giménez o da esterno offensivo con libertà di movimento, un ruolo che esalterebbe le sue qualità tecniche.

Un’operazione che avrebbe un impatto notevole sulla seconda parte della stagione. Il Milan è ancora in corsa su tre fronti e con una rosa potenziata in attacco potrebbe affrontare la seconda metà dell’annata con nuove ambizioni. Il mercato è ancora aperto e i prossimi giorni saranno decisivi, ma il Milan è pronto a stupire ancora.