Il Milan sfoltisce: 7 cessioni immediate per iniziare la rivoluzione

Il Milan sta per entrare in un vortice di calciomercato davvero travolgente: tante cessioni preludono anche a tanti arrivi. Ma prima bisogna sfoltire la squadra

L’elettroshock, la Supercoppa proprio al momento giusto e poi un inesorabile ritorno al passato. Il Milan di Sergio Conceiçao sembra sempre più quello di Paulo Fonseca e questa per l’allenatore portoghese non è esattamente una buona notizia. La sconfitta di Torino e la contemporanea vittoria del Bologna hanno cristallizzato il Milan all’ottavo posto, fuori da tutto. Inevitabile pensare che c’è più di qualcosa che va cambiato.

Siamo a metà stagione e, con il mercato di gennaio, il Milan è pronto a mettere in moto una rivoluzione che si preannuncia interessante. Dopo aver messo a segno qualche colpo importante in estate, ora i rossoneri guardano al futuro con un occhio attento, cercando di ottimizzare la rosa e dare spazio a chi può davvero fare la differenza. È tempo di sfoltire, e le cessioni in arrivo potrebbero essere il preludio a una nuova era: l’interesse crescente per calciatori come Lukebakio e Varela sono il segnale che il Milan vuole rinnovare profondamente la rosa, partendo però da chi va via.

Roba soft, per ora, niente di traumatico: bisogna liberarsi di alcuni esuberi e monetizzare per poter inserire qualche innesto solido e arrivare bene a fine stagione. Poi, la prossima estate, ad andar via saranno probabilmente anche i pezzi pesanti. Ecco quindi le cessioni che potrebbero arrivare a breve, segnando l’inizio di una nuova fase.

Emerson Royal al Galatasaray: spazio a Walker

Uno dei primi movimenti che sembra imminente è quello di Emerson Royal, destinato a trasferirsi al Galatasaray. Il difensore brasiliano non ha mai realmente convinto a Milano, e con l’arrivo ormai vicino di Kyle Walker dal Manchester City, Emerson rischia di diventare un esubero.

L’acquisto del terzino inglese, infatti, ridisegnerebbe completamente la fascia destra, e la partenza di Emerson diventa quasi una necessità. Per il Milan, questo potrebbe significare non solo un alleggerimento della rosa, ma anche un miglioramento nelle scelte tattiche, con Walker che, seppur più esperto, ha quella spinta offensiva che è sempre mancata al brasiliano.

Pavlovic al Fenerbahçe: la difesa cambia

Un altro nome che sembra destinato a partire è Strahinja Pavlovic, il difensore serbo che, dopo un avvio positivo, ha visto il suo ruolo ridursi notevolmente. La sua destinazione probabile è il Fenerbahçe, dove potrebbe trovare più spazio per crescere.

La sua cessione aprirebbe la porta a un nuovo centrale difensivo, un giocatore che possa fare coppia con un Tomori rigenerato da Conceiçao. Questo cambiamento potrebbe essere proprio ciò di cui la difesa del Milan ha bisogno per tornare a essere un baluardo impenetrabile. Insomma, una mossa che, seppur dolorosa, potrebbe rivelarsi vantaggiosa sul lungo periodo.

Jovic al Monza: la strada per un nuovo attaccante

L’attaccante serbo Jovic, che ha faticato a lasciare il segno sotto la gestione Fonseca complice anche un infortunio, sembra destinato a trasferirsi al Monza. Il suo passaggio alla squadra brianzola non è solo una semplice cessione, ma potrebbe aprire la strada all’arrivo di un nuovo attaccante.

Con Jovic in uscita, il Milan si prepara ad accogliere una punta che possa dare freschezza e qualità al reparto offensivo. Lì davanti le uscite dovrebbero essere due, così da sfoltire e liberare il posto per un nuovo arrivo, magari anche altisonante.

Okafor alla Roma: spazio per una punta di qualità

La seconda uscita è quella di un calciatore che era già praticamente andato via, poi le visite mediche hanno fatto saltare tutto. Noah Okafor, che è arrivato al Milan con buone speranze, non ha mai realmente convinto e potrebbe essere ceduto alla Roma. In cambio, i rossoneri potrebbero portarsi a casa Bryan Cristante per rinforzare il centrocampo.

Il contemporaneo addio di Jovic e Okafor significherebbe avere spazio e fondi per un colpo da sogno lì davanti: l’obiettivo principale adesso sembra essere Joao Felix, calciatore eclettico e fantasioso che potrebbe rappresentare il complemento perfetto in un reparto arricchito già da Leao, Pulisic, Morata e Abraham.

Bennacer in Arabia Saudita: la cessione per monetizzare

Un altro nome che potrebbe lasciare Milanello è Bennacer che da tempo sembra nel mirino del campionato arabo. Nonostante il suo recente ritorno in campo dopo un lungo innfortunio, il centrocampista algerino è uno dei pochi giocatori nel quale il Milan può fare cassa, e con l’offerta giusta, potrebbe partire.

Il campionato saudita ha risorse economiche importanti e Bennacer, pur avendo trovato una nuova titolarità con Conceição, potrebbe vedere in Arabia un’occasione difficile da rifiutare. In caso di cessione, i rossoneri potrebbero destinare il ricavato a rinforzare ulteriormente la squadra con un altro calciatore di qualità.

Loftus-Cheek in Inghilterra: un altro capitolo che si chiude

Loftus-Cheek, pur avendo avuto qualche sprazzo di qualità, non ha mai incantato realmente dopo il primo ottimo anno sotto la guida di Pioli. Anche con Conceiçao, dopo Fonseca, il suo spazio appare ridotto ai minimi termini e l’addio sembra ormai imminente.

Il ritorno di Loftus in Inghilterra sembra ormai una questione di tempo, e la Premier League ha ancora interesse per un giocatore con il suo profilo. La sua esperienza al Milan sembra giunta al termine, e una cessione sarebbe l’epilogo naturale di una stagione in chiaroscuro. Il Milan potrebbe quindi puntare su un altro centrocampista che abbia più impatto in campo e possa garantire una maggiore continuità.

Chukwueze in Spagna: un flop che va via

Infine, il caso di Chukwueze è uno dei più clamorosi. Arrivato con grandi aspettative, il talento nigeriano ha deluso, non riuscendo mai a esprimersi al meglio né sotto la gestione di Pioli, né quella di Fonseca né tantomeno con l’allenatore attuale, che lo vede davvero poco. Nonostante qualche sprazzo di classe (molto sporadico), al Milan non è mai riuscito a conquistare il posto da titolare.

Ora, il suo trasferimento in Spagna– dove ha lasciato un buon ricordo e quindi ha mercato – sembra essere una delle soluzioni più probabili, con La Liga che continua a guardarlo con interesse. La sua partenza potrebbe aprire le porte a un possibile colpo a sorpresa, con Berardi o addirittura Chiesa che potrebbero essere i prossimi obiettivi per rinforzare le fasce.