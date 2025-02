Vlahovic, niente cessione: la Juve ha preso una decisione clamorosa – SerieAnews

Dusan Vlahovic è rimasto a Torino: la decisione clamorosa della Juve

L’arrivo di Kolo Muani alla Juventus ha avuto un impatto decisamente devastante. Basti pensare che il bomber francese in due presenze ha già messo a segno tre gol. Rete all’esordio contro il Napoli, poi la doppietta che ha permesso alla Juve di ribaltare l’Empoli (poi domato nel finale).

Insomma, Kolo Muani quasi come la soluzione a tutti i mali della Juventus. Di certo sembra abbia risolto definitivamente il problema del gol. O, quantomeno, sembra ci sia riuscito almeno secondo i primi numeri da circo con la maglia del club piemontese. E Vlahovic? Sembra soltanto un ricordo.

Relegato in panchina, tutto solo e triste, rimasto a Torino prigioniero delle richieste della Juve ma anche e soprattutto dell’ingaggio da superstar che guadagna. I 12 milioni di euro netti che attualmente intasca, infatti, se li possono permettere in pochi e nessuno tra questi ha deciso di puntarci veramente.

E così è rimasto a Torino ma nell’ultimo turno ha decisamente avuto un rigurgito di orgoglio: un gol di rara bellezza contro l’Empoli quand’è subentrato in campo, quasi a voler urlare al mondo bianconero come lui ci sia ancora. D’altronde la situazione legata al mercato ed al futuro è davvero curiosa.

Vlahovic già dimenticato: blindare Kolo Muani è il nuovo piano

Dusan Vlahovic, di fatto, è l’unico attaccante arruolabile di proprietà della Juventus. Kolo Muani, infatti, è arrivato a Torino con la formula del prestito oneroso. Ci ha provato Giuntoli ad inserire quantomeno un diritto di riscatto ma senza esito. D’altronde il club parigino un anno e mezzo fa ha investito la modica cifra di 95 milioni di euro per il francese, non proprio poco.

Un segnale inequivocabile di come la società transalpina punti molto sul centravanti e l’abbia prestato solo per fargli accumulare un minutaggio maggiore. Di certo c’è che la Juve, dopo l’impatto avuto nei primi minuti in bianconero, proverà ad aprire un dialogo con il PSG per far in modo che resti a Torino.

Impresa tutt’altro che semplice ma nemmeno impossibile. Ed è in questo scenario che rientra Vlahovic, ormai da utilizzare come pedina di scambio più che come bomber per la seconda parte di stagione. Il serbo, d’altronde, non ha rinnovato il contratto in scadenza nel giugno del 2026 e non ha intenzione di farlo per una cifra al ribasso rispetto a quella che guadagna attualmente.

Vlahovic, cessione in estate: pedina di scambio e non solo

La Juve lo dovrà vendere in estate per non perderlo a parametro zero ed il serbo potrà essere utilizzato anche come pedina di scambio. Su di lui c’è l’interesse del Barcellona, certo, ma anche dell’Arsenal ma la dirigenza bianconera ha in mente di proporlo al Paris Saint Germain come parziale contropartita per l’ingaggio a titolo definitivo di Kolo Muani.

Il francese rispecchia perfettamente il prototipo di attaccante cercato da Thiago Motta e nelle idee dell’allenatore c’è anche Zirkzee per un attacco che rispecchierebbe appieno i desiderata dell’allenatore. Bisognerà capire se Luis Enrique e la dirigenza parigina accetteranno questa soluzione. Il tecnico spagnolo in questi mesi ha trasformato Dembélé in prima punta, un esperimento più che indovinato considerato come l’ex Barcellona sia il capocannoniere della Ligue 1.

Ed il PSG potrebbe quindi non voler acquistare una prima punta classica come lo è Vlahovic. Ecco perché, in caso non si riuscisse a trattenere a Torino Kolo Muani, pronta anche l’opzione B, quel Victor Osimhen di proprietà del Napoli e in forza al Galatasaray attualmente.