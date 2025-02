Kean rimpianto per la Juve: sta per battere un record che sarà il colpo di grazia

Moise Kean è già un grandissimo rimpianto per la Juventus, ma sta per diventarlo ancora di più: aspettate che batta questo record…

Succede spesso nel calcio: un club vende un giocatore considerato di troppo, incassa qualche milione e si libera di un ingombro. E poi? Poi quel giocatore esplode altrove e la dirigenza si mangia le mani. Moise Kean è l’ultimo esempio perfetto di questa dinamica.

Alla Juventus, tra un prestito, un ritorno e qualche sporadico lampo, non è mai riuscito a imporsi davvero. 22 gol in 123 presenze non sono numeri da bomber di razza, anzi, sembravano confermare che la cessione fosse la scelta giusta.

La storia di Kean è la classica parabola di un talento che aveva bisogno del posto giusto per esprimersi. A Parigi, con il PSG, aveva già dato prova delle sue qualità, segnando qualcosa come 17 gol, a soli 20 anni. Ma una volta tornato alla Juve, qualcosa si era spento. Forse pressione, forse gestione sbagliata, forse un contesto che non lo valorizzava. A Firenze, invece, tutto sembra girare nel verso giusto, e il pubblico viola si gode un bomber rinato.

E quindi, la scorsa estate, la dirigenza bianconera ha accettato senza troppi rimpianti l’offerta della Fiorentina: 13 milioni di euro più 5 di bonus e addio senza troppi rimorsi. Per molti, un affare. Ma il calcio, si sa, è fatto di sliding doors, e quello che sembrava un addio liberatorio per la Juventus si sta trasformando in un rimpianto enorme.

Moise Kean e il doppio smacco alla Juve: per Thiago Motta sarebbe un disastro

Appena sbarcato a Firenze, Kean ha cambiato pelle. Non più un attaccante dalla carriera incerta, ma un centravanti affamato, determinato a prendersi la scena, nella macchina stupenda messa su da Raffaele Palladino, pur con qualche difficoltà nel percorso.

E i numeri parlano chiaro: con la doppietta rifilata alla capolista Inter, Moise ha raggiunto 19 gol stagionali, in neanche sette mesi di campionato. Un impatto devastante, che mette in imbarazzo i suoi ex tifosi anche nell’impietoso confronto con Dusan Vlahovic, al quale ha sempre dovuto cedere il posto.

Il primo dato da snocciolare è sicuramente quello statistico: in pochi mesi, Kean sta per superare il totale di reti segnate in maglia bianconera in sette anni, pur certo con qualche cessione nel mezzo. A Moise mancano 3 reti per raggiungere quota 22 in tutte le competizioni che sarebbero esattamente i gol totali segnati con la maglia della Juventus. Se non è un affronto, poco ci manca.

Ma il vero colpo al cuore per la Juventus potrebbe non essere solo statistico. Oltre alla beffa dei gol ritrovati, c’è una questione di classifica. La Fiorentina, infatti, si trova proprio in lotta con la squadra di Thiago Motta per il quarto posto, l’ultimo valido per la Champions League, e ha appena portato a termine un mercato di riparazione di altissimo livello, da grande squadra.

Al momento, i viola sono avanti di due punti e se a fine stagione dovessero mantenere il vantaggio, la Juventus si troverebbe fuori dall’Europa che conta. E chi potrebbe essere il trascinatore di questo sorpasso? Proprio Kean, l’attaccante che a Torino sembrava un peso morto.

Per i tifosi bianconeri, il pensiero è inevitabile: e se avessimo sbagliato tutto? La Juventus ha lasciato andare Kean per pochi milioni, sottovalutando il suo potenziale. Ora lo vede segnare con una regolarità impressionante e, peggio ancora, rischia di pagarne il prezzo con l’esclusione dalla Champions. Strana la vita, vero?