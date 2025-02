Inter, tentazione Premier League: 40 milioni di euro

Non è riuscita quest’inverno, potrebbe riuscire la prossima estate: pronta una cessione da 40 milioni per l’Inter

È un periodo decisamente caldo in casa Inter. La sconfitta di Firenze ha complicato i piani per lo scudetto, consegnando un piccolo vantaggio al Napoli di Conte, che ora dovrà dimostrare di saperlo gestire fino allo scontro diretto di marzo.

Nel frattempo, il calendario non fa sconti: la Champions League incombe, e l’obiettivo di tornare in finale è più vivo che mai. I nerazzurri vogliono riprendersi quella coppa sfuggita due anni fa contro il Manchester City, ma dovranno dosare bene le energie.

Il mercato di gennaio, per fortuna, non ha portato scossoni. La rosa è rimasta intatta, anche se qualche brivido c’è stato. Davide Frattesi, per esempio, ha rischiato seriamente di lasciare Milano. Il centrocampista ex Sassuolo, uno dei più brillanti della nuova generazione italiana, era stato messo nel mirino da diversi club, sia in Serie A che all’estero. Alla fine, però, è rimasto al suo posto. Una scelta di cuore, almeno per ora. Ma il suo nome tornerà a far parlare molto presto.

Come spesso accade, le occasioni migliori si rimandano all’estate. Giuseppe Riso, agente di Frattesi, non ha usato giri di parole: “Frattesi-Roma era una mia idea – ha detto a Repubblica – ma avevo anche soluzioni importanti in Liga e soprattutto in Premier League. È stato Davide a fermare tutto, vuole restare all’Inter”. Il suo attaccamento alla maglia nerazzurra è ammirevole, ma la prossima sessione di mercato potrebbe essere quella giusta per un addio. E a quel punto, l’Inter sarà pronta a capitalizzare.

Quanto costa Frattesi e quali squadre potrebbero prenderlo

La richiesta? 40 milioni di euro. Una cifra importante, certo, ma in linea con il valore di un giocatore che ha tutto per affermarsi ai massimi livelli. Se in Italia l’asticella del budget è più bassa, in Premier League le possibilità sono decisamente diverse. Diversi club da sempre attenti ai talenti emergenti del calcio europeo potrebbero fare sul serio.

In Serie A non mancano gli estimatori di Frattesi. Napoli e Roma sono due società che lo seguono con grande interesse. Entrambe hanno carte da giocare che potrebbero intrigare la dirigenza nerazzurra. Giacomo Raspadori, per esempio, potrebbe essere una pedina utile in uno scambio con il Napoli, soprattutto se l’Inter decidesse di rinforzare il reparto offensivo con un attaccante duttile.

Dall’altra parte, la Roma ha in Lorenzo Pellegrini un elemento che farebbe molto comodo al centrocampo di Inzaghi. La trattativa a gennaio c’è stata e ne ha parlato anche il ds giallorosso Ghisolfi al ‘Corriere della Sera’: “Siamo stati vicini a chiudere l’affare, ma tra quattro mesi valuteremo se il suo arrivo sarà fattibile o se punteremo su un centrocampista con caratteristiche simili”.

Il mercato, però, è fatto di incastri. Per ora Frattesi resta un tassello fondamentale nello scacchiere nerazzurro, ma la sensazione è che questa sia solo una tregua momentanea. L’estate porterà nuove offerte e nuove riflessioni.

La domanda è semplice: l’Inter riuscirà a trattenere uno dei suoi gioielli o cederà alla tentazione di un ricco assegno da 40 milioni? Una cosa è certa: da giugno ci sarà da divertirsi.