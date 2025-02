Pogba, arriva un nuovo duro colpo: nuovi guai per il francese, stavolta sembra finita – SerieAnews

Paul Pogba, il colpo è davvero durissimo: stavolta sono guai per il centrocampista

Il nome di Paul Pogba è stato al centro delle discussioni sul mercato calcistico in questi giorni, soprattutto in Francia, dove i riflettori si sono accesi su un possibile trasferimento all’Olympique Marsiglia. In una conferenza stampa, l’allenatore Roberto De Zerbi ha chiarito la posizione del club in merito al suo arrivo.

“Pogba è un giocatore straordinario”, ha detto il tecnico italiano, “ma ci sono molte questioni da considerare. Prima di tutto, bisogna capire come sarebbe possibile utilizzarlo, in quale ruolo e soprattutto quando sarà effettivamente in grado di giocare”. De Zerbi ha sottolineato l’importanza di mantenere l’equilibrio dello spogliatoio, evitando che l’arrivo di un giocatore dal calibro internazionale come Pogba potesse causare squilibri, nonostante la sua grande qualità.

Pogba all’OM: le parole di Benatia

Ma non è solo il mister dell’OM a parlare della situazione, anche Mehdi Benatia, direttore sportivo del club, ha confermato che l’idea di portare Pogba in Francia era stata seriamente presa in considerazione. “Pogba è speciale, è una persona che ci piace molto, un leader, un calciatore con una grande passione“, ha spiegato Benatia a L’Equipe. Tuttavia, i recenti infortuni e la pesante squalifica per doping che lo terrà lontano dal campo fino a marzo 2025 sono stati fattori determinanti nel far naufragare l’operazione.

La squalifica di Pogba è stato uno degli ostacoli principali: un periodo così lungo di assenza avrebbe ridotto le possibilità di un ritorno immediato per un club che sta puntando alla stagione in corso. L’idea di ingaggiare un giocatore che, a causa della sospensione, non sarebbe stato disponibile fino a fine stagione, ha spinto la dirigenza dell’OM a riconsiderare l’affare, anche se Pogba sarebbe stato sicuramente un acquisto molto mediatico e capace di portare visibilità al club.

Il caso Pogba è un mix di talento e difficoltà fisiche, dove la sua indiscutibile qualità sul campo si scontra con un periodo di incertezze che ha segnato la sua carriera negli ultimi anni. Ora, libero da ogni legame contrattuale dopo la rescissione con la Juventus nel novembre 2024, il centrocampista sta cercando una nuova opportunità da svincolato.

Dove finirà Pogba? La domanda che tutti si pongono

La domanda che tutti si pongono è: dove finirà Pogba? La sua voglia di tornare in campo, unita alla sua esperienza internazionale, lo rende sicuramente un potenziale rinforzo per tante squadre, ma a condizione che i suoi problemi fisici siano risolti e che possa tornare a esprimersi ai livelli che lo avevano reso uno dei migliori al mondo nel suo ruolo.

Sarà interessante vedere come si evolverà la situazione, e se l’Olympique Marsiglia deciderà di riprendere i contatti con Pogba una volta che sarà pronto a tornare in campo, magari nella prossima stagione. La porta non è chiusa del tutto, ma al momento la strada sembra lunga. In fondo, il mercato è imprevedibile e nel calcio non si può mai sapere cosa riserverà il futuro.