Non vi affezionate troppo a Kean: c’è un dettaglio che forse vi era sfuggito

Ok, avete fatto il colpo perfetto con Moise Kean, magari l’avete anche pagato poco e niente. Ma non vi abituate a quella bella faccia da supereroe…

Doppietta all’Inter, 15 gol in campionato (19 totali in stagione) e una rinascita che profuma di favola calcistica. Moise Kean, che sembrava destinato a essere uno di quei talenti irrisolti del calcio italiano, ha trovato la sua dimensione ideale alla Fiorentina.

È l’attaccante del momento, la rivelazione di questa Serie A, il giocatore capace di infiammare il Franchi e trascinare i viola a suon di reti. Un’onda perfetta, ma attenzione: potrebbe essere breve.

Sì, perché dietro l’esplosione di Kean si nasconde un piccolo dettaglio che ai più potrebbe essere sfuggito. Una clausola rescissoria, inserita nel contratto firmato la scorsa estate, che potrebbe trasformare in realtà i sogni di qualche grande club europeo. Costo? 52 milioni di euro. Una cifra importante, certo, ma per le big della Premier League è poco più di uno spicciolo.

Secondo le ultime indiscrezioni, Arsenal e Tottenham hanno già fatto i primi passi. Non siamo ancora alle offerte ufficiali, ma Arteta e Postecoglou stanno seguendo con grande attenzione l’evoluzione del bomber viola. D’altronde, il profilo è perfetto per il calcio inglese: giovane, fisico, veloce e ora anche prolifico sotto porta.

Se Kean dovesse continuare a segnare a questo ritmo, il rischio concreto è che la Fiorentina se lo veda strappare via già in estate, senza neanche poter intavolare una trattativa. Basta pagare quei 52 milioni, e il gioco è fatto.

Kean in Premier League: che tegola al Fantacalcio

Se avete puntato su Kean quest’anno, probabilmente vi sentite dei fenomeni. Preso per due spicci all’asta estiva, ora vi sta trascinando a suon di +3. Magari qualcuno di voi l’ha pure pagato come terza scelta, giusto per completare la batteria di attaccanti. E invece… eccolo lì: 15 gol in campionato, e la faccia dei vostri avversari che ogni domenica si fa sempre più scura.

Ma c’è una brutta notizia. Godetevelo fino a giugno, perché il prossimo anno potrebbe non essere più disponibile tra i vostri obiettivi. Perché? Beh, se davvero Arsenal o Tottenham decidessero di pagare quella clausola da 52 milioni, per voi sarebbe game over.

Bye bye Kean, destinazione Premier League. E l’anno prossimo vi toccherà studiarvi il listone a caccia del nuovo Kean, o – magari! – del nuovo Retegui, un attaccante in grado di puntare al record di gol in Serie A. Meglio cominciare a pensarci, perché un altro affare del genere sarà difficile da trovare.

Spoiler: la prossima asta rischia di trasformarsi in una corsa all’oro con prezzi da capogiro per chiunque abbia segnato più di 5 gol in carriera. Siete avvisati.

L’Arsenal compra “italiano”: Vlahovic, Lautaro o Kean?

Il destino di Kean potrebbe intrecciarsi con quello di altri due grandi protagonisti del nostro campionato: Dusan Vlahovic e Lautaro Martinez. Entrambi sono seguiti proprio dall’Arsenal, che ha bisogno di una punta di spessore per il definitivo salto di qualità.

I Gunners stanno valutando tutte le opzioni, ma il Toro dell’Inter è forse il più difficile da raggiungere, vista l’assenza di una clausola e il contratto lungo fino al 2029. Per strappare Lautaro a Inzaghi servirebbe una proposta fuori mercato.

Diverso il discorso per Vlahovic, il cui rinnovo con la Juventus è ancora in bilico. Senza un prolungamento, Giuntoli potrebbe ritrovarsi costretto a cederlo, ma per una cifra ben inferiore rispetto ai desideri bianconeri. Il problema in questo caso sarebbe l’ingaggio, visti i 12 milioni netti che andrà a guadagnare il serbo il prossimo anno.

Ecco perché Kean potrebbe diventare l’opzione più concreta: facile da acquistare e già pronto per il grande salto. L’Arsenal potrebbe evitare aste folli e chiudere rapidamente il colpo, lasciando Fiorentina e Serie A con l’ennesimo talento perso troppo presto.