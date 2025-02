Serie A, c’è un centrocampista unico in Italia: una particolare statistica lo rivela – SerieAnews

In Serie A c’è un centrocampista che ha una statistica davvero unica: è clamoroso

Gli attaccanti, in una squadra di calcio, sono spesso quelli più osannati dai tifosi, i preferiti. Ed il motivo è davvero semplice: sono loro i deputati a fare gol, necessari per vincere la partita nel gioco del calcio. E così c’è una predilezione particolare per i bomber, quelli che segnano a raffica e permettono di vincere trofei.

In una squadra di calcio, però, sono fondamentali anche i difensori ed il portiere: quest’ultimo è l’ultimo baluardo alla difesa della porta, l’unico che si può frapporre tra una rete segnata ed un gol evitato. Interviene quando anche la difesa è stata superata. Reparto arretrato che, come spesso accade in Serie A, è fondamentale per poter vincere lo scudetto.

Non è un caso che in Italia quasi sempre la squadra Campione d’Italia è quella con la miglior difesa, la meno battuta. D’altronde basta vincere anche 1-0 per portare a casa i trofei. Dimentichiamo qualcuno o qualcosa? Come no, la porzione di campo più importante nel gioco del calcio, quella occupata dai calciatori in grado di spostare realmente l’ago della bilancia.

McTominay unico in Serie A: la statistica curiosa

Il riferimento è ovviamente al centrocampo. La linea mediana, quella che funge da raccordo tra difesa e centrocampo, quella su cui passa il gioco della squadra. Il regista è forse il calciatore più importante in una squadra, considerato come sia quello deputato a smistare il gioco ma anche i centrocampisti centrali – o le mezzali – sono importanti, in grado di fungere da raccordo tra centrocampo ed attacco.

Ed uno dei migliori interpreti del ruolo gioca nel Napoli: si tratta di Scott McTominay, il centrocampista arrivato la scorsa estate in azzurro, acquistato per 30 milioni di euro circa dal Manchester United. Un calciatore di livello assoluto, un vero e proprio top player che anche ieri – nonostante il pari del Napoli con l’Udinese – è risultato tra i migliori in campo.

Una gara di grande sostanza per lo scozzese che ha anche segnato il gol del momentaneo 1-0 per i partenopei al 37′. Gioca a tutto campo, copre ed attacca senza soluzione di continuità e la sua stazza nell’area di rigore avversaria si fa sentire eccome.

Già sei gol in Serie A, sette in stagione, McTominay ha una curiosa statistica: nel Napoli è l’unico calciatore ad aver segnato sia con il piede destro che con il sinistro e con la testa. Insomma, segna in ogni maniera possibile e lecita lo scozzese, unico centrocampista in Serie A ad aver questa peculiarità.

Di questo passo, la doppia cifra è davvero ad un passo e facilmente raggiungibile per il calciatore che dal punto di vista tattico è davvero prezioso per Conte. In fase di possesso, infatti, spesso si spinge in avanti quasi sulla linea di Lukaku ad agire come seconda punta quando il giro palla in mediana non lo coinvolge direttamente.