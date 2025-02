Serie A, 24ma giornata: Roma di rigore, un “immortale” spinge la Lazio e shock Napoli – SerieAnews

Serie A, 24ma giornata di campionato: risultato shock a Napoli, Roma di rigore e show Lazio

La 24ma giornata di Serie A si chiuderà solo domani con la sfida tra Inter e Fiorentina ma il 24mo turno di campionato non ha certo lesinato sorprese, anzi. In campo le due romane ed il Napoli in un turno che ha regalato sorprese.

Venezia-Roma 0-1: Dybala di rigore

Un Venezia coriaceo, schierato bene da Eusebio Di Francesco nonostante la grande emergenza e senza alcun attaccante di ruolo dopo la cessione di Pohjanpalo al Palermo. La gara si sblocca al 57′: fallo di Marcandalli in area di rigore e penalty fischiato in favore dei giallorossi. Dal dischetto Dybala non sbaglia e la Roma continua la sua risalita in classifica.

Cagliari-Parma 2-1: colpo salvezza per i sardi

Il Cagliari si aggiudica la sfida salvezza e conquista tre punti davvero fondamentali. I sardi superano il Parma con il punteggio di 2-1 in una gara davvero vibrante. Al 39′ il match si sblocca con Bonny ma il suo gol è annullato dal Var per fuorigioco. E così si deve aspettare il 57′ per vedere il primo gol.

Il Cagliari passa con il Parma colpito dal fuoco amico di Vogliacco che la butta clamorosamente nella sua porta. Ed al 70′ arriva anche il raddoppio: l’ultimo arrivato in Sardegna, Coman, realizza un gran gol con un tiro a giro che finisce la sua corsa all’incrocio dei pali. Il Parma accorcia le distanze con Leoni al 78′ ma è il Cagliari a festeggiare.

Lazio-Monza 5-1: Pedro superstar

La Lazio rifila una manita al Monza sempre più ultimo. Biancocelesti devastanti che si sono abbattuti come un uragano sui brianzoli. Alla mezz’ora è Marusic, con un colpo di testa, a sbloccare la gara. Il raddoppio arriva al 57′ con Pedro che servito da Castellanos va in rete. L’argentino poi al 62′ si mette in proprio e cala il tris dopo aver dialogato con Zaccagni.

La Lazio è scatenata ed al 77′ arriva anche il poker con Pedro servito da Noslin: lo spagnolo, smarcato in area, calcia di prima e non lascia scampo a Pizzignacco. Il gol della bandiera del Monza arriva all’86’ con il rigore trasformato da Sensi. All’88’ anche Dele-Bashiru si iscrive alla festa del gol per il 5-1 finale.

Lecce-Bologna 0-0: il VAR interviene

Il Bologna non va oltre lo 0-0 contro il Lecce. Un punto a testa che è solo un contentino per le due squadre, con i rossoblu in piena corsa per la zona europea. Un solo gol, nel finale con Dallinga, ma la rete viene annullata per fuorigioco.

Napoli-Udinese 1-1: shock azzurro

Un punto ed il rammarico in casa partenopea, con gli uomini di Antonio Conte che non riescono ad allungare in attesa dell’Inter in campo domani contro la Fiorentina. Il gol azzurro al 37′ con lo stacco imperioso di McTominay. Tre minuti dopo, però, è arrivato il pari di Ekkelenkamp su errore in fase di disimpegno della squadra partenopea.