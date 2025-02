Simone Inzaghi e la Premier, scoppia l’amore: una big ci sta pensando

Si fanno sempre più insistenti le voci di un addio di Simone Inzaghi a fine stagione, direzione Inghilterra. C’è un club a sorpresa che ci ha fatto un pensierino

Certe storie sembrano scritte per arrivare a una svolta improvvisa. Simone Inzaghi, che con l’Inter ha costruito un percorso solido e ricco di successi, potrebbe essere vicino a un cambio di vita. Il suo nome circola da tempo in Inghilterra, ma stavolta le voci non si limitano a qualche sussurro tra addetti ai lavori. Ci sono club della Premier League che stanno seriamente pensando di fargli un’offerta.

D’altronde, per un allenatore abituato a preparare le grandi sfide come pochi altri, il fascino della Premier è sempre stato lì, dietro l’angolo, in attesa del momento giusto per tentarlo. E forse quel momento sta davvero arrivando.

La finale di Istanbul, il primo segnale

Era iniziato tutto con quella notte di giugno. La finale di Champions League contro il Manchester City ha acceso i riflettori su Inzaghi anche fuori dai confini italiani. L’Inter perse di misura, ma lasciò la sensazione di essere una squadra compatta, ben organizzata, capace di giocarsela alla pari contro la corazzata di Guardiola. Da allora, il nome del tecnico piacentino ha iniziato a comparire nelle cronache inglesi.

Ma se all’epoca sembrava solo una suggestione, oggi la situazione è ben diversa. Le voci si stanno facendo insistenti perché stavolta c’è una reale possibilità che Inzaghi lasci l’Inter a fine stagione. Non si tratta di una rottura traumatica, ma della naturale conclusione di un ciclo che ha dato tanto a entrambe le parti.

E qui arriva la domanda chiave: chi lo vuole davvero in Premier?

Il gioco di Inzaghi: perfetto per i ritmi inglesi

Non è difficile capire perché Inzaghi piaccia ai club inglesi. Il suo calcio, basato su transizioni veloci e una solida organizzazione difensiva, si sposa alla perfezione con i ritmi frenetici della Premier League. È un allenatore che ama la verticalità, capace di adattarsi alle situazioni e, soprattutto, di ottenere il massimo dai suoi uomini nelle partite che contano.

E, diciamolo chiaramente, alla Premier serve qualcuno con questa capacità di gestione delle grandi sfide.

Ci sono almeno un paio di club che stanno monitorando la situazione, ma uno in particolare sta facendo riflessioni più serie. Non è una squadra qualsiasi, ma un nome che fa rima con la storia del calcio inglese.

Manchester United, un’ipotesi clamorosa

Già, perché proprio i Red Devils potrebbero rappresentare il futuro di Simone Inzaghi. L’arrivo di Rúben Amorim a novembre, con tanto di clausola rescissoria da 10 milioni di euro pagata allo Sporting Lisbona, sembrava l’inizio di un nuovo corso per il Manchester United. Peccato che il progetto stia stentando a decollare.

Amorim rimane saldo sulla panchina per ora, e tutto lascia pensare che resterà anche la prossima stagione. Ma a Manchester sanno bene quanto rapidamente possano cambiare le cose. Un paio di risultati negativi, un crollo imprevisto, e lo scenario potrebbe ribaltarsi in poche settimane.

In quel caso, il nome di Inzaghi diventerebbe subito d’attualità. Non sarebbe la prima volta che lo United si guarda intorno a stagione in corso, cercando un nome con esperienza e la giusta dose di pragmatismo.

Occasione irripetibile

E Inzaghi, da parte sua, potrebbe non farsi pregare. Dopo anni intensi in Italia, questa sarebbe l’occasione giusta per mettersi alla prova in un contesto completamente diverso. La Premier League rappresenta un universo affascinante, ricco di sfide e opportunità, e per un tecnico abituato a crescere gradualmente, potrebbe essere il passaggio ideale.

Per ora, siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma gli indizi ci sono tutti. La stagione dell’Inter sta seguendo il suo corso, ma le strade potrebbero separarsi a giugno. E se questo dovesse accadere, il futuro di Simone Inzaghi potrebbe davvero tingersi di rosso… e non di rosso Inter