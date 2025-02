Ma per che squadra tifano i cantanti di Sanremo? Alcuni sono inaspettati

Calcio e Festival di Sanremo, un connubio tutto italiano. Scopri per quali squadre tifano i cantanti di Sanremo 2025, tra derby privati e passioni inaspettate

Metti insieme il Festival di Sanremo e il calcio e ti ritrovi con una miscela esplosiva di emozioni, cori da stadio e discussioni interminabili.

Se pensi che le rivalità si fermino al palco dell’Ariston, ti sbagli di grosso: in questa edizione 2025, lo spirito sportivo non resta certo fuori dalla porta del teatro. Tra un acuto e una rima, molti dei protagonisti del Festival sono anche tifosi sfegatati. Alcuni più silenziosi, altri più dichiarati. Ma vuoi sapere a quale squadra appartengono i loro cuori calcistici? Ti avvertiamo: potresti scoprire alleanze insospettabili.

A condurre le danze di questa edizione troviamo, guarda caso, una sfida molto in voga nell’ultima settimana: l’Inter di Alessandro Cattelan ha affrontato la Fiorentina di Carlo Conti, tifosissimo al punto da invitare Edoardo Bove nella serata finale di Sanremo. Ma non sono gli unici con un debole per il pallone. Vediamo invece per quali squadre tifano i cantanti del Festival: il popolare sito di mercato ‘Transfermarkt’ li ha riassunti in una grafica, schierandoli anche in campo.

Il derby privato dei Coma_Cose

Uno dei casi più interessanti è quello dei Coma_Cose. Francesca e Fausto condividono palco e vita, ma quando si parla di calcio si scatenano scintille da derby. Lei è interista fino al midollo, mentre lui tifa Milan con la stessa passione con cui scrive i suoi testi.

Immagina le serate di campionato: Francesca incollata allo schermo per sostenere i suoi colori nerazzurri e Fausto pronto a esultare per un gol di Leão. Un derby casalingo, insomma, che aggiunge un pizzico di pepe alla loro storia.

Juventini eleganti: Michielin e Gabbani

Quando si parla di Juventus, spuntano due nomi di peso: Francesca Michielin e Francesco Gabbani. Discreti, certo, ma con un cuore bianconero che non teme confronti. Entrambi hanno dichiarato più volte la loro passione per la Vecchia Signora, pur senza trasformare il tifo in uno show. Eleganza e sobrietà, come il loro stile.

Napoli: la passione azzurra di Modà, The Kolors e Massimo Ranieri

Napoli non è solo una città, è uno stato d’animo. E a rappresentare il tifo partenopeo ci sono artisti come The Kolors, Modà e Massimo Ranieri. Stash, frontman dei The Kolors, non perde occasione per sostenere gli azzurri, mentre i Modà e Ranieri vivono il calcio con la stessa intensità che mettono nelle loro performance. Il loro amore per Napoli è totale, e non è difficile immaginarli intonare cori da stadio tra una prova e l’altra.

Roma contro Lazio: una stracittadina all’Ariston

Anche la capitale non resta a guardare. Sul fronte giallorosso troviamo Tony Effe, Elodie, Cristicchi e Noemi, tutti legati ai colori della Roma.

Dall’altra parte, a difendere i colori biancocelesti, ci sono Achille Lauro e Giorgia, due rappresentanti d’eccezione del tifo laziale. Una rivalità che a Sanremo si stempera in musica, ma che a Roma non fa sconti a nessuno.

Torino, Salernitana, Genoa e Cosenza: tifo di nicchia, ma di cuore

Ci sono poi i tifosi meno numerosi, ma non per questo meno appassionati. Willie Peyote, torinese doc, non può che tifare Torino. Il suo tifo per i granata è noto e, come nei suoi testi, ci mette sempre un pizzico di ironia.

Rocco Hunt, invece, è un fedelissimo della Salernitana. Per lui, la maglia granata è una questione di cuore, e guai a parlar male della sua squadra.

Infine, come dimenticare Bresh, uno dei rapper più promettenti della scena italiana, che non ha mai nascosto il suo amore per il Genoa. Tra un concerto e l’altro, lo puoi trovare a Marassi a sostenere i rossoblù. Chiudiamo con Dario Brunori, simpatizzante juventino ma anche della sua Cosenza. Passione e campanilismo: a Sanremo conta anche questo, e forse conterà anche al Televoto!