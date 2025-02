Napoli, di necessità virtù: Conte ha la chiave per cambiare tutto

Napoli in emergenza infortuni, ma Conte potrebbe trasformare la crisi in un’opportunità. Nuovo modulo e ruolo chiave per un suo grande cruccio: sarà la svolta?

A volte il destino sa essere crudele. Altre volte, invece, sembra mandare segnali. E forse è proprio quello che sta succedendo al Napoli di Antonio Conte, che si ritrova in piena emergenza infortuni.

Prima Buongiorno, poi Olivera, poi Spinazzola e, come se non bastasse, pure David Neres fuori almeno un mese, evento che acuisce i rimpianti di mercato. Sempre la stessa zona del campo a essere colpita: fascia sinistra difensiva e offensiva, quasi come se il destino volesse indicare gli errori sul mercato al club e mostrare una strada diversa al tecnico.

Un nodo importante da sciogliere riguarda chi dovrà prendere il posto di Neres. Il nuovo arrivato Okafor non sembra ancora in condizione, mentre Ngonge non ha conquistato del tutto la fiducia di Conte. Ecco perché puntare su una struttura più compatta e dare fiducia a chi può fare davvero la differenza, come Raspadori, potrebbe essere la mossa vincente.

Si sa, ogni crisi porta con sé un’opportunità. E Conte, uno che con le emergenze ci ha sempre saputo fare, potrebbe avere in mente una soluzione. Potrebbe essere arrivato il momento di quel cambio tattico che risolverebbe due problemi in un colpo solo: dare equilibrio alla squadra e trovare finalmente il giusto spazio per Giacomo Raspadori.

Napoli, Conte riflette: difesa a tre e nuova vita per Raspadori

Gli indizi ci sono tutti. In difesa, con il rientro di Buongiorno, l’opzione di passare a tre diventa più di una suggestione. Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno formerebbero una linea centrale solida, mentre sulle fasce le soluzioni sembrano già pronte.

Mazzocchi, che da terzino puro ha sofferto parecchio, sembra molto più a suo agio da quinto di centrocampo, con la possibilità di spingere di più senza preoccuparsi troppo della copertura. A destra, Politano si sta trasformando sempre più in un fluidificante vecchio stile, capace di fare su e giù per la fascia senza sosta.

E davanti? Qui entra in gioco Raspadori, uno dei grandi enigmi di questa stagione. Conte ne parla spesso in conferenza stampa, lo elogia, ne riconosce il talento. Eppure, in campo si vede poco, perché nel modulo attuale fatica a trovare una collocazione tattica ideale, tanto da essere stato spesso a rischio cessione. Ma con il 3-5-2 le cose cambierebbero.

Accanto a Lukaku, Raspadori potrebbe finalmente esprimersi come seconda punta, il ruolo che più gli si addice. Movimenti tra le linee, inserimenti, qualità tecnica: tutto ciò che lo rende speciale verrebbe esaltato in questa nuova disposizione.

In alternativa, Conte potrebbe optare per un 3-4-2-1, con McTominay più vicino a Raspadori e Lukaku, come già visto in alcuni spezzoni di inizio anno. Una soluzione che garantirebbe maggiore copertura a centrocampo e più dinamismo in fase offensiva.

Forse non è un caso che gli infortuni abbiano colpito così duramente proprio ora. Magari è un segnale, una spinta a cambiare, a fare quel passo in più. Conte ha la chiave per trasformare questa emergenza in un’opportunità, come ha già fatto tante volte in carriera.

E chissà, magari proprio questa variazione tattica potrebbe rappresentare la svolta non solo per il Napoli, ma anche per Raspadori, invece di svenderlo al primo che passa. Da giovane talento in cerca di spazio a uomo decisivo, pronto a prendersi finalmente la scena.