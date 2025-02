Napoli, mondo capovolto: adesso è lo United che offre Garnacho – SerieAnews

Il Napoli si rammarica per Garnacho ma l’argentino può vestire l’azzurro in estate: è lo United che lo offre

A Napoli, ne siamo sicuri, in più di uno ora starà rimpiangendo Alejandro Garnacho. L’esterno argentino non ha mai vestito la maglia azzurra ma nel mese di gennaio è stata davvero spietata la corte di manna; il ds partenopeo, come ha ammesso anche in conferenza stampa, ha provato a portarlo a Castel Volturno praticamente fino a pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato.

Il dirigente partenopeo aveva intenzione di mettere a segno un grande acquisto che potesse far dimenticare in fretta e senza troppa nostalgia Kvaratskhelia, deciso nella sua intenzione di andare al PSG a metà stagione. L’assalto di Manna, però, non è andato a buon fine, così come quello ad Adeyemi.

E così a Napoli, nelle ultime ore della sessione invernale, è arrivato dal Milan Noah Okafor, esterno sinistro elvetico in grado di giocare in tutti i ruoli dell’attacco ma in evidente ritardo di condizione dopo il problema fisico accusato a dicembre ed il minutaggio più che esiguo con il Milan.

Neres ko, Okafor fuori condizione: che rammarico Garnacho

Lo svizzero non è ancora in grado di giocare dal 1′ e così, con l’infortunio di David Neres che lo terrà lontano dai campi per almeno un mese, Conte varerà il cambio di modulo, complice anche gli infortuni occorsi ad Olivera e Spinazzola. Una vera e propria beffa i problemi in serie sulla corsia mancina, quella che avrebbe dovuto essere di Alejandro Garnacho.

Il rammarico certamente di Conte e dei tifosi azzurri è fortissimo, soprattutto considerato come il Napoli sia primo in classifica ed in piena corsa per lo scudetto. Garnacho con la maglia del Napoli, però, potrebbe essere solo rinviato di sei mesi. Certo, sarebbe servito già a gennaio, ma un talento come il 2004 anche in estate in vista della prossima stagione con il Napoli impegnato molto probabilmente in Champions League sarebbe un colpo prezioso.

Napoli, Garnacho in estate: la proposta dello United

Ed in estate potrebbero decisamente cambiare le cose. Se infatti nel mese di gennaio è stato il Manchester United a fare resistenza, stavolta sarebbero proprio i Red Devils a mettere sul piatto il calciatore argentino. L’estate, infatti, sarà periodo di grandi rivoluzioni in casa Manchester e Garnacho sarebbe sacrificato sull’altare chiamato Victor Osimhen.

Eh sì, perché nonostante gli oltre 100 milioni di euro spesi negli ultimi anni per Hojlund e Zirkzee, entrambi non soddisfanno appieno i Red Devils alla ricerca di un bomber di razza e spessore. Ed il nigeriano si sta imponendo a suon di gol anche ad Istanbul, tanto che il Galatasaray vorrebbe addirittura acquistarlo.

La clausola da 75 milioni di euro non è certo un problema per i Red Devils che, però, sarebbero pronti ad offrire al Napoli proprio Garnacho ma anche, in alternativa, Zirkzee o Hojlund. E gli azzurri, in estate, sarebbero pronti a trattare con il Manchester ed abbracciare un altro campione dello United dopo McTominay, seppur con sei mesi di ritardo.