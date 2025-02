Milan, Conceiçao spiazza tutti: decisione clamorosa, fatti fuori dopo la Champions – SerieAnews

Milan, Sergio Conceiçao dopo la Champions League sorprende tutti: li ha fatti fuori

Quando un sogno europeo svanisce in fretta, come è successo al Milan dopo la sconfitta nell’andata dei play-off di Champions League contro il Feyenoord, non c’è tempo per piangersi addosso. Il campionato, con tutte le sue sfide e le sue opportunità, aspetta.

Sergio Conceição, allenatore dei rossoneri, sa che la sua squadra ha bisogno di reagire. Il Milan è reduce da una serie positiva di sette punti nelle ultime tre giornate di campionato, ma la strada verso il quarto posto, quello che vale la qualificazione alla prossima Champions, è ancora lunga.

Con 38 punti, i rossoneri sono attualmente settimi, a sette lunghezze dalla zona che conta. Per riprendersi da una cocente delusione come quella europea, però, non basta solo sperare in una reazione, ma bisogna anche agire. E la scelta di Conceição potrebbe essere proprio quella di fare un po’ di rivoluzione nella formazione.

I suoi uomini devono rimanere concentrati, ma anche freschi, e per questo potrebbe decidere di lasciare fuori alcuni titolari. Christian Pulisic e Rafa Leao potrebbero essere i primi a riposare contro l’Hellas Verona.

Il nuovo Milan, le scelte inaspettate di Conceicao: tocca a loro

Dopo aver messo in campo l’idea dei “fantastici 4” (Leao, Pulisic, Gimenez e Joao Felix) nella gara di andata dei play-off, Conceição potrebbe decidere di schierare una formazione diversa. Al loro posto, infatti, potrebbero subentrare Chukwueze e Sottil in luogo di Leao e Pulisic, mentre Gimenez e Joao Felix partirebbero titolari sin dal primo minuto.

Questo cambio potrebbe dare un po’ di freschezza alla squadra, soprattutto in vista di una partita di campionato che, purtroppo, non lascia spazio a troppi errori. La delusione europea deve trasformarsi in energia positiva per non perdere terreno nella lotta per la qualificazione alla Champions League.

La buona notizia per il Milan è che nonostante le difficoltà, la squadra sta mostrando segnali di crescita. Se nelle ultime settimane le cose sono migliorate, la sfida contro il Verona diventa fondamentale per proseguire su questa strada. La difesa, con Maignan in porta e Theo Hernandez e Walker sulle fasce, sembra solida, mentre al centro Thiaw e Pavlovic sono pronti a lottare. In mezzo al campo, Fofana e Reijnders dovrebbero essere ancora protagonisti, con un Musah che resta il dubbio dell’ultimo minuto.

L’importanza di non sottovalutare il campionato

Nonostante la delusione della Champions, il Milan deve restare concentrato sugli obiettivi in Serie A. In campionato, con i punti conquistati nelle ultime partite, la squadra ha avuto una piccola ripresa, ma la sfida per il quarto posto è ancora aperta. Conceição lo sa bene e, con scelte oculate, potrebbe riuscire a far rientrare il Milan tra le prime posizioni, dove merita di essere. Per il tecnico, peraltro, la qualificazione alla Champions è fondamentale per restare a Milano.

Non c’è spazio per abbassare la guardia, la stagione è ancora lunga e ogni partita potrebbe fare la differenza. L’unico modo per risalire in classifica e riprendersi dalla sconfitta europea è tornare a vincere e, soprattutto, farlo con convinzione.

Cosa accadrà nella prossima partita? Quali saranno le scelte decisive che segneranno il destino della squadra rossonera? La sfida con il Verona non è solo un’altra partita, ma un crocevia per il Milan di Sergio Conceição.