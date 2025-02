Napoli, il pari con la Lazio lancia l’allarme: un nuovo problema inaspettato per Conte – SerieAnews

Napoli, scatta l’allarme dopo il pareggio contro la Lazio: per Conte c’è un nuovo problema

Tre pareggi nelle ultime tre gare, un rallentamento netto che ha impedito al Napoli di prendere il largo in classifica. Gli azzurri, però, si sono messi alle spalle un mese terribile, da far tremare i polsi: Atalanta, Juve, Roma, Udinese e Lazio una dietro l’altra, quasi a voler testare la tenuta degli uomini di Conte.

È innegabile che il Napoli abbia superato a pieni voti questo filotto ma gli ultimi pareggi non possono essere certo sottovalutati. Sempre rimontato il Napoli nelle ultime tre gare, quattro i gol incassati dalla miglior difesa del torneo e quattro i punti persi nei minuti finali di partita: se contro l’Udinese la sfida si è decisa tutta nel primo tempo, contro la Roma il gol di Angelino al 93’ ha avuto il sapore della beffa tremenda.

Proprio come la rete di Dia ieri, arrivata al minuto 87 quando sembrava quasi in porto un successo che sarebbe stato prezioso. Contro le romane il Napoli ha dimostrato difficoltà nei minuti finali, con errori singoli e di gruppo figli anche di una rosa che al momento non appare profonda, soprattutto per gli infortuni in serie che hanno falcidiato la corsia mancina.

Conte ha fatto di necessità virtù ieri, cambiando perfino modulo e puntando nel finale su Rafa Marin, destinato alla cessione nella sessione invernale. Ecco, il mercato che di fatto non ha aiutato Conte fin qui: zero minuti per Billing, uno scampolo per Okafor contro l’Udinese e nulla più. Como ed Inter le prossime due gare, con la speranza che il Napoli possa ritornare sulla retta via.