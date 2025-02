Serie A, 25ma giornata: Roma di misura, ecco com’è finito il Derby d’Italia

Serie A, la 25ma giornata di campionato: la Roma vince di misura, ecco co’è finito il Derby d’Italia

La 25ma giornata di Serie A ha regalato emozioni infinite, a partire dagli anticipi del sabato, con il pareggio del Napoli contro la Lazio ma anche la vittoria di misura del Milan contro il Verona. Vediamo, però, come sono andate le gare della domenica.

Fiorentina-Como 0-2: la meglio gioventù lariana

Il lunch match è la vera sorpresa di questo turno. La Fiorentina favorita è caduta in casa incassando la seconda sconfitta consecutiva in campionato. Insomma, un ko durissimo per i Viola che sono in lotta per l’Europa. La formazione allenata da Cesc Fabregas ha steso la Fiorentina con la meglio gioventù, con Diao acquistato a gennaio e Nico Paz, la stellina che sta incantando la Serie A.

Monza-Lecce 0-0: un punto che non serve

La sfida salvezza tra Monza e Lecce si è chiusa con un punto a testa e tanta paura di perdere. Alla prima di Nesta in panchina, al ritorno dopo in sostituzione di Bocchetti, i brianzoli limitano i danni, con un Turati super che non fa vincere il Lecce al secondo pareggio consecutivo e con cinque punti raccolti nelle ultime tre gare.

Udinese-Empoli 3-0: crisi per i toscani

Nella gara delle 15, l’Udinese stende senza problemi l’Empoli sempre più in crisi. Una doppietta di uno scatenato Ekkelenkamp, alla terza marcatura consecutiva nelle ultime due giornate, ed un gol di Thauvin al 90′. I friulani sono ora decimi in classifica con sette punti nelle ultime tre. L’Empoli, invece, è reduce da due sconfitte consecutive ed un punto nelle ultime cinque.

Parma-Roma 0-1: decide Soulé

Tre punti fondamentali per la Roma che conquista la seconda vittoria consecutiva, quarta nelle ultime cinque gare. A Parma decide una punizione magistrale di Soulé, schierato dal 1′ da Ranieri accanto a Shomurudov in luogo di Dybala infortunato. Crisi nera, invece, per il Parma reduce da quattro sconfitte consecutive e terz’ultimo in classifica.

Juventus-Inter 1-0: Conceiçao decide il Derby d’Italia

Una gara spigolosa, a tratti nervosa, sicuramente non bella e tantomeno spettacolare: tutta un’altra cosa rispetto alla gara d’andata, con il match che si decide al 75′. Azione personale di Kolo Muani in area di rigore, palla a Conceiçao che con un piazzato batte Sommer e manda in delirio lo Stadium, ma anche Napoli. Fallito il sorpasso dei nerazzurri, niente primato.