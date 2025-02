Inter, Inzaghi nella bufera: c’è un problema evidente che penalizza i nerazzurri – SerieAnews

Simone Inzaghi è finito nella bufera, in casa inter c’è un problema evidente che penalizza la squadra

L’Inter è caduta anche contro la Juventus. Una sconfitta bruciante, sia per quanto riguarda il ko in sé contro una acerrima rivale sia in chiave classifica. I nerazzurri, infatti, non hanno approfittato della frenata del Napoli capolista, frenato dalla Lazio ed al terzo pareggio consecutivo.

Una vittoria avrebbe permesso ai nerazzurri di salire in testa alla classifica ed invece l’Inter ha addirittura visto ampliare il margine dagli uomini allenati da Antonio Conte, ora di due lunghezze. Nulla di eclatante, certo, anche perché i nerazzurri sono in scia dei partenopei ed il prossimo 2 marzo c’è lo scontro diretto al Maradona.

Insomma, la lotta scudetto è davvero apertissima, ma l’Inter non appare in un buon momento di forma., Seconda sconfitta nelle ultime tre giornate per i nerazzurri che hanno raccolto la miseria di quattro punti nelle ultime quattro giornate. Non proprio un rendimento da scudetto, segnale inequivocabile di come la stanchezza inizia a farsi sentire nei calciatori.

Inter, che guaio: dopo la Juve è evidente

Il rendimento dell’Inter in questa stagione sta preoccupando non poco per quanto riguarda un aspetto che può diventare anche decisivo nella corsa scudetto. Ci riferiamo ai punti conquistati negli scontri diretti ed al rendimento dei nerazzurri in queste gare.

L’Inter della scorsa stagione, la squadra schiacciasassi che ha dominato in lungo ed in largo in Serie A, non aveva perso alcun scontro diretto, anzi. Erano stati la forza della formazione nerazzurra. Ed invece in questa stagione il trend si è ribaltato: terza sconfitta in nove gare contro le formazioni che occupano le prime sei posizioni della classifica.

Su nove gare disputate contro Napoli, Atalanta, Lazio, Juventus, Milan e Fiorentina, l’Inter ha vinto in appena tre occasioni: il 4-0 all’Atalanta ad inizio stagione, il 6-0 rifilato alla Lazio in trasferta ed il 2-1 alla Fiorentina di settimana scorsa, quattro giorni dopo lo 0-3 incassato proprio dai viola nel recupero della gara sospesa lo scorso 1 dicembre.

Tre, invece, i pareggi contro Juventus, Napoli e Milan per un totale di 12 punti ed una media di 1,33 a gara. Davvero poco per poter anche solo immaginare di vincere lo scudetto. Ed all’Inter non è mai capitato di vincere il titolo senza battere almeno una volta in stagione la Juventus oppure il Milan, evento non accaduto quest’anno.

Inter, è l’ultima spiaggia: ecco cosa deve accadere

La media, però, può essere migliorata: all’Inter, infatti, mancano ancora le gare di ritorno contro Napoli, Atalanta e Lazio con solo la Lazio che arriverà a San Siro. Il confronto con la scorsa stagione, però, è decisamente impietoso per i nerazzurri. Nove vittorie e tre pareggi per l’Inter nel 2023/2024 se prendiamo in esame le sei squadre delle prime sette (contro Roma e Lazio all’Olimpico ed a Bergamo contro l’Atalanta) per un totale di 30 punti in 12 gare ed una media pazzesca di 2,5 punti a match.

Numeri che sarà impossibile anche solo avvicinare pur in caso di tripla vittoria negli ultimi scontri diretti ancora in programma. Ed al Maradona la sfida contro il Napoli ha già il sapore dell’ultima spiaggia, soprattutto in chiave scudetto. Una gara da non fallire che arriva tra la sfida di Coppa Italia contro la Lazio e quella di Champions League.