Napoli-Inter, quando si giocherà? C’è una quasi certezza su data e orario

C’è grande attesa per la partita più importante di questo campionato, quella che dirà molto sulla corsa scudetto. Eppure non hanno ancora deciso data e ora…

La 27esima giornata di Serie A si avvicina e con essa uno dei big match più attesi: Napoli-Inter. Un appuntamento che potrebbe rivelarsi decisivo per il destino del campionato e che, come spesso accade, è avvolto da un alone di incertezza sulla data esatta in cui verrà disputato. Il calendario, tra Coppa Italia, competizioni europee e recuperi, è sempre più ingolfato e le scelte sugli orari diventano un puzzle da incastrare con precisione.

Fino a pochi giorni fa, regnava l’incertezza assoluta. Ora, però, le tessere del mosaico stanno iniziando a comporsi e tutto si sta indirizzando verso una data e un orario precisi per Napoli-Inter. Non è ancora ufficiale, ma più che un’ipotesi sembra una necessità logistica.

Le conferme ufficiali dovrebbero arrivare dopo il sorteggio degli ottavi di Champions League, previsto per venerdì 21 febbraio. La Lega Serie A prenderà una decisione definitiva subito dopo, e il calendario della 27esima giornata verrà pubblicato probabilmente tra venerdì sera e sabato mattina.

Nel frattempo, tifosi e appassionati devono tenersi pronti: Napoli-Inter ha tutte le carte in regola per essere il match clou del weekend, con in palio punti pesantissimi per le ambizioni scudetto dell’Inter di Simone Inzaghi e del Napoli di Antonio Conte, due squadre che stanno lottando punto a punto (ma attenzione alla mina vagante Atalanta…) e che in questo weekend sapranno anche con quale distacco l’una dall’altra arriveranno a combattere. Essere avanti in classifica a quel punto potrebbe fare una differenza enorme.

Quando si gioca Napoli-Inter e perché proprio sabato 1 marzo alle 18

Se state pianificando di vedere la partita dal vivo o davanti alla TV, segnatevi la data: sabato 1 marzo alle 18:00 sembra essere il momento giusto. Ora manca solo l’ufficialità. Riuscirà la squadra di Mazzarri a frenare la corazzata di Inzaghi? Il verdetto lo darà il campo.

Per capirlo, basta osservare il contesto. L’Inter ha un’agenda fitta di impegni: martedì 25 febbraio è attesa a San Siro per la semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. Poi, a inizio marzo, i nerazzurri torneranno in campo per gli ottavi di Champions League, con la gara di andata fissata nella prima settimana del mese. Ecco perché la scelta più logica è anticipare il big match contro il Napoli al sabato pomeriggio, evitando di accavallarsi con gli impegni europei.

Ma non è tutto. Il calendario della Lazio è altrettanto fitto: la squadra di Baroni, oltre alla Coppa Italia, il 6 marzo sarà impegnata negli ottavi di Europa League. Questo significa che il suo match con il Milan, altro snodo fondamentale della giornata, potrebbe slittare a domenica 2 marzo alle 20:45.

Intanto l’eliminazione del Milan dalla Champions League ha “decretato” la prima data ufficiale: i rossoneri recupereranno la partita con il Bologna al Dall’Ara giovedì 27 febbraio alle 20:45. Partendo da questa certezza, si può provare a ipotizzare, a cascata, come si articolerà la 27esima giornata di Serie A.