Milan ed Atalanta, disastro Italia: addio quinta squadra, il Ranking Uefa – SerieAnews

Ranking Uefa, disastro Italia: Milan ed Atalanta eliminate, la quinta squadra in Champions è ora un miraggio

Un disastro vero. Di proporzioni quasi bibliche per come è arrivato nel martedì più nero della storia recente del calcio italiano. Le squadre della Serie A sono naufragate nel mare d’Europa come e peggio del Titanic in una edizione della Champions League che sta regalando più amarezze che gioie.

Insomma, un vero e proprio disastro anche inaspettato se vogliamo. Il Milan poteva ampiamente superare il turno contro il Feyenoord, buona squadra, certo, ma non certo ingiocabile. Ed i rossoneri avevano anche messo la situazione sulla buona strada, con il gol di Santiago Gimenez, il grande ex della sfida.

La follia di Theo Hernandez, espulso per doppia ammonizione (secondo giallo per simulazione), ha fatto sbandare il Milan che ha incassato il gol del pareggio e non è riuscito più a vincere. Sarebbe bastata un’altra rete per prolungare la sfida ai tempi supplementari ma, alla fine, è stato il Feyenoord a festeggiare il passaggio del turno.

Atalanta ko con il Brugge: già tre italiane fuori

Non è andata certo meglio all’Atalanta, anzi. Gli orobici sono stati presi a pallate dal Club Brugge che ha messo in evidenza tutti i limiti della formazione nerazzurra, soprattutto fisici al momento. Un 3-1 senza appello quello incassato dalla squadra allenata da Gasperini, con il tecnico che ha perso le staffe a fine gara puntando il dito perfino contro Lookman, protagonista del rigore sbagliato sul punteggio di 1-3 (il nigeriano aveva comunque segnato l’unica rete degli orobici).

Doppia eliminazione, quindi, con l’Italia che si affida stasera alla Juventus che dovrà centrare il pass – o, almeno provare a farlo – per raggiungere l’Inter agli ottavi. Già tre le squadre eliminate in questa Champions; il Bologna nella fase a gironi oltre naturalmente ad Atalanta e Milan e la situazione è più che compromessa.

Ranking Uefa, la classifica aggiornata: disastro italiano

Già prima delle gare di ritorno dei play off l’Italia aveva subìto il sorpasso dalla Spagna, salita a 18.035 che ora può solo allungare avendo a disposizione sei squadre sulle sette iniziali in tutte le competizioni europee. Un bel bottino che permette di allungare nei confronti dell’Italia al momento ferma a 17.812 in attesa che anche Juve e Roma stacchino il pass.

E l’Inghilterra? Pressocché irraggiungibile con i suoi 20.892 punti. Uno scenario quasi apocalittico per il calcio italiano che dovrà rinunciare con ogni probabilità alla possibilità della quinta squadra in Champions League anche nella prossima stagione. Ecco il Ranking Uefa aggiornato:

INGHILTERRA 20.892 (7/7)

SPAGNA 18.035 (6/7)

ITALIA 17.812 (5/8)

PORTOGALLO 15.850 (4/5)

GERMANIA 15.734 (5/8)

FRANCIA 14.357(4/7)

BELGIO 14.250 (5/5)

OLANDA 13.666 (5/6)

Champions League, serve il quarto posto in campionato: la situazione attuale

La speranza dell’Italia è affidata alle squadre italiane ancora in corsa ma, come detto, le chance sono ridotte al lumicino. E così è bene immaginare come il quarto posto in campionato sia l’ultimo utile per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. una brutta notizia sia per la Juventus che – soprattutto – per il Milan.

Se consideriamo già qualificate Napoli ed Inter che, nonostante gli ultimi rallentamenti hanno mostrato di disputare un campionato a parte, è vera e propria bagarre per le altre due posizioni. Al momento l’Atalanta è terza con 51 punti, cinque in più di Lazio e Juve appaiate in quarta posizione.

Sesta a quota 42 c’è la Fiorentina, reduce da due sconfitte consecutive e ad un punto in meno vi sono Milan e Bologna che hanno una gara in meno, lo scontro diretto che si giocherà il 27 febbraio dopo l’uscita dalla Champions League dei rossoneri.