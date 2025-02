Lazio, è rottura con un senatore: panchina e un addio ormai inevitabile

Una sostituzione che non poteva più aspettare in casa Lazio: il cambio della guardia tra i pali è iniziato, con scenari anche rivoluzionari

A volte capita di vedere una situazione che si trascina troppo a lungo, fino a quando diventa impossibile ignorarla. Ecco, questo è esattamente quello che sta succedendo con Ivan Provedel e la Lazio. Dopo una stagione da protagonista, il portiere biancoceleste si è trovato progressivamente ai margini, e ora sembra chiaro che il suo ciclo a Roma sia vicino alla fine.

Il segnale definitivo è arrivato nel match contro il Napoli, dove due errori pesanti hanno spostato gli equilibri in modo irreversibile. Baroni, che fino a quel momento aveva difeso il suo portiere in pubblico, ora ha fatto una scelta netta: Mandas tra i pali. Una decisione che, anziché sembrare un semplice turnover, ha il sapore di un passaggio di consegne.

Non si tratta di un episodio isolato. La gestione di Provedel nelle ultime settimane racconta di un giocatore che, passo dopo passo, è stato messo seriamente in discussione. Contro il Venezia ha giocato Mandas e lo stesso accadrà nelle prossime partite, Europa League compresa. A questo punto, è difficile immaginare un futuro del portiere classe ‘96 con la maglia biancoceleste addosso.

Fino a poco tempo fa, si pensava che Provedel potesse restare fino a fine stagione per poi valutare il da farsi. Ma ora il quadro è cambiato: restare significherebbe accettare il ruolo di riserva, e non è detto che lui sia disposto a farlo. Allo stesso tempo, anche Mandas non ha certezze assolute: il greco ha risposto bene, ma la Lazio potrebbe comunque guardarsi attorno per un titolare più esperto. Se il club decidesse di puntare su un nuovo numero uno, il portiere ellenico potrebbe prendere in considerazione altre destinazioni.

Da Montipò a Milinkovic Savic: i nomi per il dopo Provedel

Se Provedel saluterà, e Mandas non avrà garanzie, chi sarà il nuovo guardiano dei pali della Lazio? Come vi abbiamo già raccontato, i nomi sul taccuino della dirigenza non mancano. Uno dei profili più quotati è sicuramente quello di Lorenzo Montipò, portiere che Baroni conosce bene dai tempi di Verona e che potrebbe finire coinvolto in uno scambio proprio con Provedel.

Un’altra opzione è Filip Stankovic, attualmente al Venezia ma di proprietà dell’Inter, che i lagunari riscatteranno a breve. Ma attenzione anche a Vanja Milinkovic-Savic, che con il Torino ha dimostrato affidabilità e grande capacità di impostare il gioco con i piedi.

Questa vicenda racconta molto più di un semplice avvicendamento in porta. Segna la fine di un’epoca e l’inizio di un nuovo ciclo. La Lazio sta cambiando pelle, e la porta biancoceleste è uno dei reparti che saranno sensibilmente rinnovati. Quale sarà la prossima mossa della società? Le prossime settimane ci daranno le risposte giuste .