Milinkovic-Savic in una big, ora i tempi sono maturi: ecco dove potrebbe andare

Milinkovic Savic in una grande squadra italiana, ci siamo: si stanno creando le condizioni giuste per vederlo in qualche big

Ricordate quando Vanja Milinkovic-Savic era semplicemente “il fratello di”? Bene, quel tempo sembra essere finito. Quest’anno, il portiere del Torino si è tolto di dosso l’etichetta ingombrante e sta vivendo la stagione della svolta.

Il rigore parato a Pulisic è il quarto su quattro quest’anno, ma non si vive di soli penalty: le parate decisive, la sicurezza tra i pali: insomma, ha fatto vedere di essere qualcosa di più di una promessa non mantenuta.

E se c’era ancora qualche dubbio, la sfida contro il Milan lo ha spazzato via. Dall’altra parte, Mike Maignan ha vissuto una serata da dimenticare, con un errore marchiano sul primo gol granata. Insomma, due mondi opposti in novanta minuti.

Non è stato un percorso facile per Vanja. Portiere dalle qualità indiscutibili, ha dovuto faticare per farsi spazio e smettere di vivere all’ombra di Sergej, che prima faceva impazzire i tifosi della Lazio e ora incassa milioni in Arabia Saudita.

VMS invece è rimasto in Serie A, crescendo stagione dopo stagione fino a diventare uno dei migliori estremi difensori del campionato. E adesso? Beh, adesso ci sono diverse big che lo stanno tenendo d’occhio.

Milinkovic Savic in una big: la Lazio, le milanesi, il Napoli

Il primo club che potrebbe muoversi è proprio la Lazio. Con Provedel che ormai ha perso il posto anche a favore di Mandas, il club biancoceleste potrebbe puntare su di lui per la sua successione. Ma occhio anche al Milan: se Maignan dovesse davvero partire, non sarebbe affatto strano vedere i rossoneri bussare alla porta del Torino.

E l’Inter? Non va esclusa a priori. Sommer è una certezza, ma a 37 anni non si può pensare di affidargli il ruolo di titolare per troppo tempo. Inoltre, Simone Inzaghi ama i portieri che sanno giocare con i piedi, e Vanja ha mostrato più volte di avere una qualità tecnica superiore alla media. Quando era più giovane, si dilettava persino a battere punizioni e rigori. Un dettaglio che potrebbe piacere molto alla dirigenza nerazzurra.

Infine, non dimentichiamo il Napoli. Il rinnovo di Alex Meret sembra una telenovela infinita: sembra tutto fatto, poi la firma non arriva mai. Se qualcosa dovesse andare storto, gli azzurri potrebbero tornare alla carica per Milinkovic-Savic. Un portiere con personalità, esperienza in Serie A e un profilo che potrebbe essere perfetto per la squadra partenopea.

Da promessa incompiuta a obiettivo di mercato per i top club italiani, il salto di qualità di Milinkovic-Savic è ormai evidente. La domanda, adesso, non è più se arriverà in una grande squadra, ma piuttosto quale sarà il club che deciderà di scommettere su di lui.