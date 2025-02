Il dato scioccante di quest’anno: con i crediti di Lautaro facevi un attacco da 45 gol

Pensavi di aver fatto un gran colpo prendendo Lautaro Martinez a inizio anno? Bene, ora preparati a piangere lacrime amare!

Sei in fondo alla classifica del fantacalcio? Ti svegli nel cuore della notte sudato, ripensando a quel momento in cui hai speso 350 crediti su 1000 per Lautaro Martinez, convinto fosse la mossa del secolo? Bene, siediti e prendi un bicchiere d’acqua, perché il dato che stai per leggere è di quelli che fanno male: con gli stessi soldi, avresti potuto costruire un attacco da 45 gol. Quarantacinque.

Lautaro Martinez è stato il calciatore più pagato alle aste, con una media del 35% del budget speso per lui. In una lega a 8 partecipanti con 1000 fantacrediti, la spesa media è stata di 350 crediti. Dietro di lui, nella classifica degli stipendi d’oro, troviamo Vlahovic (33,8%), Lukaku (30,4%) e Thuram (29,1%), mentre più staccati compaiono Dovbyk (19,4%), Leao e Kvaratskhelia (circa il 17,5%).

Fin qui, tutto normale: il mercato è fatto per spendere sui top player. Il problema è che, mentre gli attaccanti più pagati stanno viaggiando tra il “meh” e il “semi-flop”, i bomber veri, quelli che stanno dominando la classifica cannonieri, sono costati meno della metà.

E se pensi di stare male tu, c’è chi ha fatto scelte ancora peggiori.

Duvan Zapata, pagato il 15,8% del budget, si è praticamente rotto subito e ha lasciato in braghe di tela chi sperava in una stagione da 15-20 gol. Uno di quei classici investimenti che ti fanno sentire un genio la sera dell’asta e un cretino già alla settima giornata.

Ma il vero colpo al cuore è arrivato per chi ha puntato su Kvaratskhelia, pagandolo quasi quanto Leao, per poi vederlo salutare tutti a gennaio e volare al PSG. Un abbandono in pieno campionato che ha lasciato i suoi fantallenatori in una valle di lacrime e con un buco enorme in rosa.

Kean, Retegui e Castellanos coi soldi di Lautaro: incredibile, ma vero!

Quest’anno è saltato ogni parametro: i big sono stati strapagati e non hanno reso, mentre chi ha avuto il coraggio di investire su giocatori meno altisonanti ora domina la classifica.

Ma non siamo qui per puntare il dito e fare processi. No, non solo. Vogliamo girare anche il dito nella piaga e darvi l’idea non solo di cosa avete speso, ma anche di cosa vi siete persi. Diamo un’occhiata ai numeri:

Lautaro Martinez: 10 gol – 35% del budget

Retegui: 21 gol – 16% del budget

Moise Kean: 15 gol – 7,8% del budget

Taty Castellanos: 9 gol – 11,8% del budget

Lookman: 12 gol – 13,9% del budget

Ora, facciamo due conti. La somma della spesa media per Retegui (16%), Kean (7,8%) e Castellanos (11,8%) fa 35,6%, praticamente gli stessi crediti investiti in media per Lautaro. Solo che il trio dei “low-cost” ha prodotto 45 gol, mentre il Toro è fermo a 10.

E poi c’è Lookman, che con i suoi 12 gol sta facendo impazzire chi ha puntato su di lui al giusto prezzo, ma che molti hanno snobbato dopo il caos della scorsa estate, quando il PSG gli fece il filo e lui sembrava con le valigie in mano.

La prossima volta, invece di buttare 350 crediti su un solo giocatore, forse conviene farsi due conti e pensare che il fantacalcio non si vince con i nomi, ma con i gol.

Fantallenatori avvisati, mezzi salvati. Ma ormai il danno è fatto. Almeno per quest’anno!