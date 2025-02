Lookman, due gol per gli scout: quanto vale e chi potrebbe prenderlo

Ademola Lookman sta devastando il campionato e anche in Champions ha numeri impressionanti. Andrà via in estate: ecco a chi piace e quanto può costare

Dopo i tuoni, arriva la tempesta. E questa volta ha il volto e i piedi di Ademola Lookman. Due gol per spazzare via l’Empoli, due gol per ricordare al mondo che lui c’è, nonostante tutto. E un messaggio chiaro a chi lo sta osservando: compratemi, sono un’iradiddio!

Il nigeriano ha reagito nel modo che conosce meglio: segnando. E lo ha fatto dopo una settimana di tensione con Gian Piero Gasperini, quasi a voler ribadire che le discussioni possono accendersi, ma il talento resta lì, inamovibile.

La stagione di Lookman è di livello assoluto, forse anche migliore di quella passata, quando ha trascinato l’Atalanta alla vittoria dell’Europa League con una finale da protagonista assoluto.

Fino a questo momento, Lookman ha disputato 27 partite tra Serie A e Champions League, mettendo a segno 17 gol e fornendo 7 assist. Solo in campionato ha già segnato 12 reti, confermandosi uno degli attaccanti più prolifici della stagione. Numeri che rendono ancora più evidente il peso specifico del nigeriano nell’attacco dell’Atalanta.

Arrivati a questo punto, la domanda è inevitabile: quale sarà il prossimo passo per Lookman? Resterà in Serie A o tornerà in Premier League, il campionato che lo ha lanciato? Oppure accetterà la sfida di una nuova avventura in un’altra top league europea? Una cosa sembra certa, o quasi: il futuro non sarà all’Atalanta, ma il valore di mercato continua a crescere e, con lui, anche le aspettative.

Lookman e i retroscena di mercato: ma chi può prenderlo adesso?

La storia è nota. La scorsa estate Lookman sperava di cambiare aria, contando su un tacito accordo con la dirigenza nerazzurra per una cessione tra i 30 e i 35 milioni di euro.

Ma dopo un campionato straordinario e un’Europa League dominata, quella valutazione è diventata rapidamente obsoleta. L’Atalanta, già orfana di Teun Koopmeiners, ha deciso di trattenerlo e il nigeriano è rimasto a Bergamo più per necessità che per scelta.

Eppure la pressione sembra solo galvanizzarlo: così come l’estate scorsa aveva risposto ai rumors con una pioggia di gol, ora sta reagendo ai problemi interni con prestazioni scintillanti.

Ma la prossima finestra di mercato sembra segnata: il ciclo di Lookman con l’Atalanta potrebbe chiudersi. La sua valutazione è ormai ben oltre i 50 milioni e, a 28 anni, è una cifra importante. Difficile trattenerlo ancora.

Le pretendenti non mancano. In Serie A, sia Napoli che Juventus sarebbero ben felici di accoglierlo, anche se la concorrenza dall’estero è spietata. Il PSG, che ha già strappato Khvicha Kvaratskhelia al Napoli, difficilmente investirà ancora in quel ruolo.

Più probabile un ritorno in Premier League, dove il Liverpool è alla ricerca di nuove soluzioni offensive visto anche il sempre più probabile addio di Salah. Attenzione anche all’Aston Villa, al Tottenham e al Chelsea, sempre pronto a cogliere le occasioni del mercato.

In Germania, l’unica squadra che potrebbe permettersi un investimento del genere è il Bayern Monaco, ma bisognerebbe capire se il club bavarese è realmente interessato a rinforzarsi in quella zona di campo. In Liga, invece, Real Madrid e Barcellona sembrano già coperti in quel ruolo. La tempesta Lookman è pronta a scatenarsi di nuovo. Chi sarà il prossimo a esserne travolto?