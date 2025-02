Juventus, Giuntoli e Motta alla sbarra: ecco la colpa più grande, Elkann stufo

Juventus, Giuntoli e Thiago Motta sono sotto accusa: c’è un motivo particolare

La Juventus è finalmente tornata a sorridere, almeno per una sera, grazie alla vittoria contro il Cagliari. Il gol di Vlahovic, decisivo per il 1-0 finale, ha spinto i bianconeri al quarto posto, a pochi punti dalla vetta. La squadra di Thiago Motta sta lentamente cercando di reagire alle difficoltà stagionali, ma le ombre che si stagliano sul mercato estivo sono ancora troppo evidenti.

Nonostante il buon momento in campionato, c’è una domanda che tormenta i tifosi: come mai gli acquisti milionari non hanno dato i risultati sperati?

Parliamo di Douglas Luiz, Nico Gonzalez e Teun Koopmeiners: tre nomi che sembravano poter cambiare le sorti della Juventus, ma che finora non hanno mantenuto le promesse. Il totale di 134 milioni spesi per i loro cartellini, con l’aggiunta di 11 milioni di bonus, sembrava destinato a portare giocatori di livello internazionale.

Douglas, Nico e Koop: tra infortuni e delusione

Tuttavia, ad oggi, i tre sono stati tutt’altro che decisivi. Nessuno di loro ha inciso come ci si aspettava, e le aspettative, soprattutto in termini di gol, sono rimaste in gran parte deluse. Il dato più preoccupante è che, pur essendo calciatori dal valore indiscutibile, sono stati spesso fermati da infortuni che hanno compromesso la loro continuità.

Douglas Luiz, per esempio, ha saltato circa due mesi di stagione tra ottobre e dicembre a causa di un problema muscolare. E ieri, nella gara di Cagliari, si è nuovamente fermato. Koopmeiners, dopo aver subito la rottura di una costola, è stato costretto a fermarsi per quasi un mese, mentre Nico Gonzalez ha saltato due mesi, dal 2 ottobre al 14 dicembre, per un problema muscolare.

Certamente questi stop hanno inciso sulle loro prestazioni, ma, anche quando a disposizione, i contributi sono stati piuttosto al di sotto delle aspettative. Le prestazioni dei tre acquisti sono state lontane dalla cifra spesa. Nico Gonzalez, che arrivava con grandi aspettative dopo un’ottima esperienza alla Fiorentina, ha messo a segno solo due gol, uno in campionato e uno in Champions League.

Koopmeiners, arrivato dall’Atalanta con un valore di mercato molto alto, ha segnato una sola rete. E poi c’è Douglas Luiz, per il quale non è nemmeno arrivato il primo gol in bianconero. In un’annata che ha visto la Juventus soffrire particolarmente nella fase offensiva, ci si aspettava un impatto maggiore da questi giocatori, in grado di alzare il livello della squadra.

Juve, speranza vana dai colpi: futuro da scrivere

Il mercato, dunque, non ha dato i frutti sperati. Nonostante le difficoltà fisiche e gli infortuni, che possono spiegare parzialmente le loro prestazioni opache, la realtà è che questi tre acquisti avrebbero dovuto rappresentare il salto di qualità per una Juve che, dopo l’eliminazione dalla Champions League, ha dovuto riporre tutte le sue speranze sul campionato.

Ma con una rosa non ancora al top e i nuovi acquisti che non hanno brillato come previsto, la strada verso la cima della classifica appare tutt’altro che in discesa. A questo punto, la domanda resta: riusciranno Douglas Luiz, Nico Gonzalez e Koopmeiners a riscattarsi e a dimostrare che la Juventus ha fatto un buon investimento, oppure questo mercato resterà una delle note dolenti di questa stagione?

Con il campionato che si fa sempre più competitivo e con la Juve che non può più permettersi passi falsi, non resta che aspettare e sperare che questi giocatori riescano finalmente a trovare la forma giusta.

Ed intanto John Elkann non è per nulla contento: troppi i milioni spesi senza alcun frutto da parte della dirigenza, con il massimo azionista di Exor che osserva da molto vicino la situazione, pronto ad intervenire.