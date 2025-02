Juve, Thiago Motta rivoluziona la squadra: trovata la formula giusta, ora tocca a loro

Thiago Motta rivoluziona la sua Juve: il tecnico ha trovato la formula giusta, ecco qual è

La Juventus ha appena vinto contro il Cagliari, grazie a un gol di Vlahovic che ha portato la squadra al quarto posto in classifica, ora da sola, con l’obiettivo della Champions League sempre più vicino.

Un successo che significa molto: non solo per i tre punti, ma anche perché segna un punto di svolta per la squadra, che sembra finalmente aver trovato un equilibrio. Con Thiago Motta alla guida, la Juve ha intrapreso una strada che potrebbe portarla a riscrivere il finale di stagione, e adesso il lavoro più difficile comincia proprio per lui.

Vlahovic e Kolo Muani: una coppia da sogno?

Il gol di Vlahovic contro il Cagliari non è solo un altro numeretto nelle statistiche del serbo: è un segnale che la sua mentalità è cambiata, più matura, più serena. Prima era lui a dover trascinare la squadra, ora, con l’arrivo di Kolo Muani, il peso è diviso.

E questo sembra aver giovato a Vlahovic che, pur non avendo perso l’ambizione di fare la differenza, si è finalmente concentrato su se stesso, lasciando ad altri il compito di guidare la squadra. Non ha più bisogno di essere sempre il leader assoluto; ora il suo obiettivo è solo quello di essere pronto quando il mister lo chiama in causa.

Ma c’è una possibilità che potrebbe cambiare le carte in tavola: Vlahovic e Kolo Muani insieme. Motta ha sempre prediletto il gioco offensivo, la possibilità di sfruttare la velocità e l’intelligenza dei suoi attaccanti, e l’idea di giocare con due centravanti potrebbe essere proprio la mossa giusta.

Muani, con la sua abilità nel svariare, potrebbe fare da collante tra le linee e liberare spazi per un Vlahovic più statico ma letale in area di rigore. Giocando insieme, i due potrebbero creare una combinazione micidiale: uno che apre gli spazi, l’altro pronto ad approfittarne. Un’idea che inizialmente poteva sembrare azzardata, ma che sta guadagnando terreno alla luce dei risultati.

Thiago Motta, ecco la formula giusta per la Juve

Se la Juventus ha trovato una via di fuga dal caos delle ultime stagioni, il merito va anche a Thiago Motta. L’allenatore sembra aver dato una scossa alla squadra, trovando finalmente la giusta alchimia tra i suoi giocatori.

Il lavoro su Vlahovic, e ora la possibile sinergia con Kolo Muani, sono solo alcuni dei tasselli che hanno iniziato a funzionare. Motta ha il compito di portare la squadra in Champions League e, chissà, magari di sorprenderci tutti con una stagione che potrebbe culminare con un risultato straordinario.

La sua sfida, adesso, è gestire il reparto offensivo, ma anche non perdere il ritmo con il resto della squadra. La Juve sta cambiando, non è più quella di un tempo. E il prossimo passo sarà fondamentale: riuscirà Motta a far convivere i suoi attaccanti con equilibrio? E Vlahovic e Kolo Muani, questa coppia esplosiva, sapranno dare il massimo insieme?

In fondo, il calcio è sempre fatto di intuizioni e momenti giusti. Thiago Motta ha dimostrato di saper leggere il gioco. Ora, toccherà a lui, con il supporto di una squadra che, finalmente, sembra aver trovato la sua strada.