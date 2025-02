“Se ti muovi ti ammazzo”: il retroscena su Materazzi in diretta radio

Marco Materazzi e l’aneddoto raccontato da un ex avversario che conferma quanto il suo essere simbolo di un certo tipo di calcio sia assolutamente fondato

Cosa succede quando due giocatori di carattere si ritrovano faccia a faccia sul campo? Si scambiano cortesie? Si stringono la mano? Macché. Il calcio vero è fatto di tensione, duelli e frasi che restano impresse nella memoria. Ed è proprio una di queste frasi che Stefan Schwoch ha raccontato in diretta radio, svelando un retroscena che ha come protagonista Marco Materazzi.

Immaginate la scena: una partita intensa, tensione alle stelle, due giocatori che si sono già incrociati in passato e uno di loro ha fatto male all’altro… sportivamente parlando. Schwoch aveva segnato contro Materazzi nella sfida precedente, e il difensore non era certo il tipo da lasciar perdere.

Così, al primo incrocio in campo, gli sussurra qualcosa che suona più come una sentenza che come una semplice chiacchierata tra colleghi: “Se ti muovi, ti ammazzo”, ha raccontato l’ex attaccante di Napoli e Torino ai microfoni di ‘TvPlay’.

Ecco, provate a mettervi nei panni di Schwoch in quel momento. Materazzi non era solo un difensore, era un’ombra costante, uno che faceva sentire il fiato sul collo agli attaccanti. Ed è chiaro che quella non era una battuta. Era un avvertimento. Ma il calcio è fatto anche di queste cose, e forse è proprio questo che lo rende così affascinante.

Schwoch sul caso Lucca-Thauvin: “Gli avrei dato una testata”

Ma Schwoch non si è fermato qui. Ha allargato il discorso parlando di un episodio attuale che ha fatto discutere: il rigore battuto da Lorenzo Lucca all’Udinese, nonostante il rigorista designato fosse Florian Thauvin. La questione? Il rispetto delle gerarchie. E qui arriva la frase che sintetizza tutto: “Piuttosto gli do una testata, ma lo devo tirare io quel rigore se sono il rigorista”.

Non è solo questione di tirare un calcio di rigore. È una questione di autorità. Se il rigorista è designato, il suo ruolo va rispettato. Se questo non accade, si apre la porta a un caos ingestibile. Un concetto che ai tempi di Maldini sarebbe stato impensabile. Infatti, secondo Schwoch: “Maldini sarebbe andato lì e lo avrebbe preso per un orecchio.”

Un’immagine potente, che riporta a un calcio fatto di leader silenziosi ma intransigenti, di figure che sapevano farsi rispettare senza bisogno di troppe parole. Oggi, invece, la tendenza sembra essere quella di una gestione più “orizzontale”, dove il rispetto delle gerarchie è meno rigido. Ma è davvero un bene?

La storia di Materazzi e Schwoch e il caso Lucca-Thauvin sono due facce della stessa medaglia. Da un lato, un calcio in cui chi ha personalità impone le sue regole, dove la competizione è accesa anche prima del fischio d’inizio. Dall’altro, un calcio moderno più democratico, ma che a volte rischia di sfociare nel caos se mancano figure di riferimento forti.