Nuno Tavares, le big su di lui: addio Lazio, ecco il prezzo – SerieAnews

Nuno Tavares può salutare la Lazio dopo solo una stagione: le big piombano sul calciatore, ecco il prezzo

La Lazio sta vivendo una stagione solida in Serie A, trovandosi al quinto posto con 47 punti, a soli due punti dalla Juventus quarta. Nonostante i recenti due pareggi consecutivi che hanno rallentato la corsa verso la zona Champions, la squadra di Marco Baroni sta dimostrando carattere e resilienza.

Tra i protagonisti di questa stagione c’è sicuramente Nuno Tavares, terzino portoghese che è diventato una delle rivelazioni della Serie A. Prelevato l’estate scorsa dall’Arsenal per 5 milioni di euro, Tavares ha incantato con le sue prestazioni, soprattutto nella prima parte di campionato, dove ha messo in mostra la sua potenza fisica sulla fascia sinistra e ha anche raccolto numerosi assist, diventando il miglior assist-man del campionato.

Nuno Tavares, inizio scintillante: poi gli infortuni e la ripresa

Il portoghese, arrivato alla Lazio con la voglia di rilanciarsi dopo un’esperienza complicata all’Arsenal, ha trovato in Baroni il tecnico giusto per esprimere il suo potenziale. La sua velocità, la capacità di spingere lungo la fascia e la sua visione di gioco sono state doti che hanno fatto subito breccia nei cuori dei tifosi biancocelesti.

Tuttavia, proprio quando sembrava aver trovato la forma migliore, alcuni guai fisici a cavallo tra dicembre e gennaio lo hanno rallentato, facendolo sparire per qualche settimana dai radar. Ma ora, Tavares sembra essere tornato in buona condizione e pronto a continuare a dimostrare il suo valore.

Con 35 partite giocate in stagione, il terzino si è distinto non solo per la sua capacità di difendere con grande grinta, ma anche per le sue incursioni offensive che hanno fatto la differenza. La sua abilità nell’assist, che gli ha permesso di primeggiare in questa particolare statistica in Serie A, è uno dei motivi principali per cui tanti club hanno messo gli occhi su di lui.

Le voci di mercato: Milan e non solo

L’estate è ancora lontana, ma i rumors di mercato sono già pronti a scaldarsi. Secondo le ultime indiscrezioni, Nuno Tavares potrebbe già essere un obiettivo per diverse squadre, tra cui il Milan. I rossoneri, infatti, potrebbero decidere di fare un grande investimento per rimpiazzare Theo Hernandez, sempre più vicino a un possibile addio a fine stagione. Il portoghese, con il suo dinamismo e la sua qualità in fase offensiva, potrebbe rappresentare un’alternativa perfetta al francese.

Tuttavia, la Lazio non ha intenzione di svendere il proprio gioiello. Nonostante il suo prezzo di partenza possa sembrare alto, con la società biancoceleste che sembra disposta a trattare solo per una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro, è chiaro che la Lazio non ha fretta di vendere Tavares.

In ogni caso, a pesare sui conti della Lazio c’è anche una clausola che prevede una percentuale del 40% sul ricavato della vendita che dovrà essere girata all’Arsenal. Se arriverà un’offerta congrua, la Lazio la valuterà con attenzione, ma se non dovesse arrivare un’adeguata proposta, il club sarà ben felice di tenersi il portoghese per un’altra stagione.

Lazio, l’incognita Nuno Tavares

Se da un lato Nuno Tavares sta giocando una stagione da protagonista assoluto, dall’altro lato la sua permanenza alla Lazio dipenderà dalle offerte che arriveranno in estate. Con il suo valore che cresce di settimana in settimana, la concorrenza per il suo acquisto si preannuncia agguerrita, e non solo il Milan potrebbe entrare in gioco.

Le prestazioni di Tavares sono sotto la lente d’ingrandimento di diversi top club europei, e non è escluso che a giugno possano presentarsi offerte anche più allettanti. Il mercato estivo si avvicina, e con esso le incognite su chi resterà e chi partirà. Sarà interessante vedere come si evolveranno le trattative per uno dei terzini più promettenti della Serie A.

La Lazio ha già dimostrato di saper fare affari importanti sul mercato, ma sarà fondamentale capire se sarà disposto a rinunciare al suo gioiello sulla fascia sinistra, in cambio di una cifra che possa soddisfare le proprie esigenze economiche.