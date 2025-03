Jackpot Milan, colpo da 20-25 milioni. Li porta… Paolo Maldini!

Un colpo da 20-25 milioni per il Milan, che sta già ragionando sulla squadra della prossima stagione. E cosa c’entra quindi Paolo Maldini?

Nel Milan attuale manca una figura capace di rappresentare l’identità rossonera come faceva Paolo Maldini. Non è solo una questione di nostalgia: la sua visione, il suo carisma e la capacità di leggere il calcio andavano oltre il ruolo di dirigente.

Parole e musica (anche) di Ariedo Braida, che in una recente intervista ha ribadito come a Milanello serva qualcuno che conosca profondamente il valore di quella maglia per uscire dalla crisi rossonera che è prima di identità, poi e solo poi anche di risultati.

Eppure, anche dopo il suo addio, Maldini continua indirettamente a incidere sulle finanze del club. Un suo vecchio acquisto, inizialmente sottovalutato, potrebbe portare nelle casse rossonere un assegno da 20-25 milioni.

Quando Alexis Saelemaekers è arrivato a Milano nel gennaio 2020 dall’Anderlecht, non cercavano esattamente un calciatore come lui. Lo ha raccontato in una vecchia intervista lo stesso Maldini: lui e il suo team lo avevano individuato come un possibile jolly quando in realtà cercavano un terzino destro. Alexis aveva mostrato ottime doti ed era un colpo low-cost interessante, per questo lo portarono a Milanello.

Nel tempo, però, il belga si è ritagliato uno spazio importante, trasformandosi in un giocatore di sacrificio, utile per dare equilibrio alla squadra. Il problema? Non è mai stato considerato un titolare inamovibile e, la scorsa estate, il Milan ha deciso di lasciarlo partire di nuovo dopo il precedente prestito al Bologna.

Il passaggio alla Roma, nello scambio di prestiti con Tammy Abraham, sembrava un’operazione marginale, un modo per ridistribuire le forze. Ma il destino ha avuto altri piani.

Saelemaekers e il mentore Ranieri: così il suo prezzo è raddoppiato

A Roma, con Claudio Ranieri, Saelemaekers ha trovato la sua dimensione ideale. Da semplice alternativa è diventato un punto di riferimento nel 3-5-2 giallorosso, sfruttando la sua capacità di coprire la fascia con continuità e intensità. Un giocatore che fa la differenza, portando anche ottimi numeri: 5 gol e 3 assist finora, tutti da dicembre in poi. Mica male!

E così, mentre in estate il suo cartellino poteva valere tra 10 e 15 milioni, oggi la sua valutazione è salita almeno a 20 milioni, con la possibilità che si arrivi addirittura a 25.

La Roma vorrebbe trattenerlo, ma la questione si complica: il Milan non ha inserito nessun diritto di riscatto nell’accordo e ora può sedersi al tavolo delle trattative con il coltello dalla parte del manico. Inoltre, diversi club di Premier League stanno sondando il terreno, attratti dall’evoluzione del giocatore.

Con un mercato estivo che si preannuncia pieno di cambiamenti, il Milan potrebbe sfruttare questa cessione per finanziare parzialmente la rivoluzione prevista per la prossima estate. Una plusvalenza inattesa, frutto di una scelta che, a suo tempo, non aveva fatto troppo rumore.

E mentre la Roma cerca di capire se riuscirà a trattenerlo e i club inglesi osservano la situazione, a Milanello qualcuno dovrà riconoscere che, anche da lontano, Maldini continua a lasciare il segno. E magari un giorno tornerà a farlo anche dall’interno.