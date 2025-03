Billing bomber inatteso? Se lo pensi ti sei perso una notizia

Un gigante che spacca il centrocampo ma non solo: ecco perché il gol di Philip Billing non è affatto una sorpresa

Ci sono giocatori che arrivano in una nuova squadra tra squilli di tromba e riflettori puntati. E poi ci sono quelli come Philip Billing, che sbarcano quasi in punta di piedi, senza proclami e senza un’accoglienza da star.

Quando il Napoli ha chiuso il suo acquisto nel mercato invernale, la reazione generale è stata un misto di curiosità e scetticismo. Un centrocampista di struttura, uno di quelli che fa legna a metà campo e si sporca le mani nel pressing. Bene, giusto, utile. Ma di certo non il giocatore che immagini come risolutore in una partita decisiva.

E invece, contro l’Inter, ecco la sorpresa: Billing entra dalla panchina, si inserisce con il tempismo giusto e castiga Martinez. Tutti stupiti? Forse. Ma solo perché nessuno ha guardato bene il suo curriculum.

L’errore è pensare che Billing sia solo un frangiflutti, uno di quei giocatori che badano al sodo senza mai affacciarsi in avanti. Basta dare un’occhiata ai numeri per capire che l’istinto del gol ce l’ha sempre avuto.

In Premier League, con la maglia del Bournemouth, ha collezionato un bottino interessante: 7 gol e 1 assist nella stagione 2022-23, 2 reti e 2 passaggi vincenti nella successiva. Ma il meglio lo ha dato in Championship, dove nel 2021-22 ha registrato una stagione da trequartista puro: 10 gol e 10 assist. Un dato che, se ci pensi, fa quasi impressione per un giocatore di 193 cm.

E non è un caso se Conte e Manna lo hanno voluto. A Napoli serviva fisicità, ma anche capacità di inserirsi senza palla. E il danese ha dimostrato di saperlo fare con una puntualità quasi da attaccante aggiunto.

Il mercato del Napoli è stato disastroso, ma Billing è un ottimo acquisto

Diciamocelo: il mercato invernale del Napoli è stato fallimentare, per usare un eufemismo. Nessun nome altisonante a fronte della cessione di Kvaratskhelia e errori marchiani, ammessi anche dal ds Manna, che hanno lasciato Conte con diverse falle in rosa.

Eppure, se guardiamo con un occhio più attento, il colpo Billing potrebbe rivelarsi una mossa intelligente. In un campionato in cui gli azzurri si giocano ancora tanto – dalla corsa Champions fino a una possibile rincorsa sulla vetta – avere un centrocampista che non solo rompe il gioco avversario, ma che sa anche infilarsi in area con il killer instinct giusto, può diventare un’arma decisiva.

E poi c’è un altro dettaglio: Billing non è solo un incursore, ma anche uno che sa gestire il pallone e dettare i tempi quando serve. Un giocatore duttile, che può essere un’alternativa preziosa per il finale di stagione.

La rete contro l’Inter è stata una sorpresa per tanti, ma forse non per chi conosce bene Billing. La sua capacità di inserirsi e farsi trovare nel posto giusto al momento giusto non è frutto del caso. È un’abitudine. E se il Napoli riuscirà a valorizzarlo al meglio, potremmo trovarci di fronte a una pedina molto più determinante di quanto inizialmente si pensasse.