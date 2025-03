Il Napoli gliel’ha buttato via, ora lo prende la Juve: vendetta Giuntoli

Sembrava destinato a essere una colonna del Napoli, ma il club lo ha ceduto. Ora è finito nel mirino della Juventus, con Giuntoli pronto a riprendersi il suo vecchio pupillo

A volte il calcio è crudele, altre volte è semplicemente strano. Un giovane talento cresce nel vivaio di una squadra, passa anni tra prestiti, speranze e promesse, poi a un certo punto il club decide che non vale più la pena aspettarlo.

Al Napoli quest’estate è stato il momento della resa dei conti per diverse “eterne promesse”. Gianluca Gaetano è finito al Cagliari, dove finalmente sta trovando continuità. In Sardegna ci è andato anche Elia Caprile, anche lui un po’ a sorpresa con un diritto di riscatto che profuma di addio. In questa lista rientra anche Alessandro Zanoli, ceduto al Genoa con un’opzione d’acquisto fissata a circa 7 milioni di euro.

Proprio Zanoli conosce bene questo aspetto del calcio: per anni è stato considerato un prospetto interessante per il Napoli, poi, quando sembrava arrivato il momento di consacrarsi, la società ha scelto un’altra strada. Oggi gioca con il Genoa, dove sta vivendo la sua miglior stagione, e Cristiano Giuntoli, che lo conosce bene e lo ha portato in azzurro dal Carpi, è pronto a fargli un’offerta.

Sì, proprio lui. L’uomo che ha costruito il Napoli campione d’Italia, ora passato alla Juventus, potrebbe riportare Zanoli nella sua orbita. E a Napoli qualcuno potrebbe presto chiedersi se non sia stata l’ennesima cessione avventata.

Ed è proprio la cifra del riscatto che potrebbe fare la differenza. Perché se il Genoa decidesse di comprarlo definitivamente, potrebbe anche pensare di rivenderlo subito, con un guadagno quasi assicurato. E chi potrebbe farsi avanti? Giuntoli, ovviamente.

Zanoli alla Juve: una shortlist dove c’è anche Tchatchoua

Non è un mistero che la Juventus stia cercando alternative sulle fasce. Con Thiago Motta in attesa di capire se sarà riconfermato, l’idea di un terzino duttile, capace di spingere e coprire, diventa cruciale. Zanoli ha già dimostrato di poter interpretare più ruoli: a Genova, Vieira lo sta utilizzando anche come esterno a tutta fascia, con risultati più che positivi.

Giuntoli, che lo conosce benissimo, lo ha messo in una shortlist di candidati per il mercato estivo. Oltre a lui, la Juve sta seguendo anche Jackson Tchatchoua del Verona, ma il feeling tra il ds e l’ex Napoli (e magari anche la voglia di togliersi un altro sassolino contro De Laurentiis) potrebbe fare la differenza.

Questa operazione, se andasse in porto, avrebbe anche un sapore particolare. Perché segnerebbe un altro “capitolo” nella separazione tra Giuntoli e De Laurentiis. Dopo anni di collaborazione e successi, i due si sono lasciati senza troppi sorrisi. E se il ds bianconero riportasse a casa un talento lasciato andare con troppa leggerezza, sarebbe una sorta di piccola rivincita personale.

Nel frattempo, Zanoli continua a fare il suo: giocare, crescere e dimostrare che forse, prima di scaricarlo, il Napoli avrebbe dovuto crederci un po’ di più. E chissà, magari la prossima volta che tornerà al Maradona, non lo farà più con la maglia azzurra, ma con quella bianconera. E a quel punto, i rimpianti potrebbero diventare ancora più pesanti.