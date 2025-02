Giuntoli vs De Laurentiis, guerra a oltranza: l’ennesimo scontro di una sfida infinita

Aurelio De Laurentiis incrocia ancora una volta le armi con Cristiano Giuntoli, il suo ds dello scudetto ora alla Juventus. Vediamo cosa sta accadendo

Ci sono rivalità che non si spezzano mai del tutto, nemmeno quando le strade si dividono. Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis ne sanno qualcosa. Da quando l’ex direttore sportivo ha lasciato il Napoli per sposare il progetto della Juventus, i due sembrano giocare una partita che va ben oltre il campo. Nessuno scontro frontale, per carità, ma frecciate, incroci di mercato e qualche dichiarazione pungente qua e là tengono viva la tensione.

De Laurentiis, fedele al suo stile, non ha mai mancato di lanciare qualche stoccata. “Giuntoli non mi aveva mai detto di essere della Juve”, disse una volta con quel tono tra il sarcastico e il serio. Il dirigente toscano, dal canto suo, ha sempre evitato il botta e risposta diretto, preferendo rispondere con il lavoro e qualche strategia mirata che sembra quasi voler mettere il bastone tra le ruote al suo vecchio club.

Il vero colpo di scena riguarderebbe Victor Osimhen. Giuntoli lo conosce meglio di chiunque altro, lo ha portato lui al Napoli e ora, secondo alcune indiscrezioni, starebbe tentando un’operazione clamorosa per portarlo alla Juventus. Fantacalcio? Probabilmente sì, considerando che senza una clausola rescissoria, trattare con De Laurentiis è un’impresa al limite dell’impossibile. Ma il solo fatto che la voce sia circolata dimostra come la rivalità tra i due non sia solo una questione di facciata.

La Juve su Adeyemi: l’ennesima schermaglia di mercato con il Napoli

La vera arena della sfida, quindi, è il mercato. Qui Giuntoli e De Laurentiis si scontrano più che mai, spesso su obiettivi comuni. L’ultimo caso è quello di Karim Adeyemi, talento del Borussia Dortmund che il Napoli ha provato a portare in Italia già a gennaio, senza successo. Il tedesco ha preferito aspettare, e ora ecco che la Juventus è tornata alla carica. Giuntoli ha riallacciato i contatti con il padre dell’esterno offensivo, con l’idea di inserirlo nella rosa bianconera per la prossima stagione.

E non è solo una questione di Adeyemi. Anche Comuzzo della Fiorentina è un altro nome caldo che potrebbe diventare il prossimo oggetto del contendere tra i due club. Il Napoli aveva praticamente chiuso per lui a gennaio, ma a giugno la Juventus potrebbe inserirsi e cambiare gli equilibri della trattativa. Uno sgarbo? Più che altro, la naturale conseguenza di un mercato dove chi arriva prima non è detto che sia il più furbo.

Alla fine, più che di soldi o di calciatori, questa sfida sembra essere anche una questione di orgoglio. Giuntoli ha lasciato Napoli senza troppi rimpianti, ma con la voglia di dimostrare che il suo lavoro non era solo il frutto della gestione De Laurentiis. Il presidente azzurro, invece, vuole dimostrare che il Napoli può continuare a vincere anche senza il suo ex uomo mercato.