Risultati Serie A 27ma giornata: pari shock dell’Atalanta, dominio Napoli al Maradona – SerieAnews

Risultati Serie A 27ma giornata: in campo le prime tre della classe che hanno conquistato tutte un punto

I risultati della Serie A della 27ma giornata hanno regalato davvero molte sorprese. Nelle gare del sabato sono scese in campo le prime tre della classe e nessuna ha conquistato bottino pieno. Se poteva essere pronosticabile un pareggio nel big match del Maradona, la grande sorpresa di giornata è stata decisamente l’Atalanta. Vediamo, però, come sono andati i risultati.

Atalanta-Venezia 0-0: che delusione al Gewiss

Il primo anticipo del sabato ma anche il risultato che non t’aspetti, quello impossibile da pronosticare. Sono i nerazzurri a fare la partita ed al 20′ la grande occasione è di Lookman ma la sua conclusione finisce fuori. Al 40′, poi, Zappacosta centra un palo clamoroso, mentre quattro minuti più tardi provvidenziale la parata di Radu.

L’Atalanta anche nel secondo tempo prova ad attaccare ma il Venezia si difende con ordine e sfiora anche il gol nel finale con Yeboah, ma la sua conclusione termina a lato. Grande rammarico al 90′ per non aver momentaneamente agganciato la testa della classifica.

Napoli-Inter 1-1: a Dimarco risponde Billing

Un punto a testa ma grande spettacolo al Maradona, soprattutto per merito degli azzurri che disputano la miglior gara dell’anno e dominano la formazione di Simone Inzaghi. La gara è equilibrata ma al 22′ si apre con un gioiello di Dimarco, una punizione pressocché perfetta che non lascia scampo a Meret.

Da lì in poi è un dominio assoluto del Napoli. Gli azzurri protestano per un mancato rigore concesso per un tocco di braccio di Dumfries sulla conclusione di Spinazzola al 32′. Un minuto dopo ci prova Lukaku con un sinistro al volo e lo stesso bomber belga ha una grande occasione sul finire del primo tempo con Bastoni che la spedisce fuori.

Nella ripresa è addirittura assedio del Napoli; Martinez disinnesca la conclusione dalla distanza di McTominay, poi Bastoni si immola su Politano poco dopo l’ora di gioco. All’87’ l’1-1: Lobotka serve Billing, la prima conclusione è respinta da Martinez, poi sulla ribattuta segna su tap-in. E nel finale il Napoli sfiora il 2-1 su azione insistita prima di McTominay poi con il tiro di Ngonge.

Udinese-Parma 1-0: friulani di rigore

Terza vittoria consecutiva per l’Udinese che scala la classifica ed addirittura sogna in grande, con l’Europa distante sei lunghezze al momento. Ai friulani basta un rigore trasformato da Thauvin per un mani in area di Balogh. Stavolta il francese ha preso la palla, si è diretto sul dischetto ed ha calciato un rigore perfetto valso tre punti fondamentali.