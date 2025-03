Mats Hummels ha perso il posto: cosa succede? Filtra una voce inquietante

Perché Mats Hummels non gioca più nella Roma? Sembrava un intoccabile di Ranieri, ora però non vede più il campo. E quella voce che gira…

C’è stato un momento, qualche settimana fa, in cui Mats Hummels sembrava aver ritrovato lo smalto di un tempo. Il leader difensivo della Roma, l’uomo di esperienza su cui Claudio Ranieri aveva deciso di costruire la sua retroguardia.

Poi, d’improvviso, qualcosa è cambiato. Panchine inattese, una strana “vacanza” concessa a lui e Leandro Paredes, un ritorno in campo sporadico e sempre più lontano dai riflettori.

Cosa è successo davvero? E soprattutto, perché il centrale tedesco sembra essere finito ai margini proprio nel momento in cui la squadra aveva bisogno di punti ed esperienza?

Quando è arrivato a parametro zero sul finire dell’estate, in molti si sono chiesti se potesse ancora essere quel difensore dominante ammirato ai tempi del Borussia Dortmund e della nazionale tedesca. Il dubbio era legittimo: non più giovanissimo, qualche acciacco di troppo, un adattamento al calcio italiano tutt’altro che scontato.

Le prime settimane sono state complicate, con De Rossi che lo stava aspettando e poi Ivan Juric che lo ha relegato in panchina, ignorandolo del tutto nelle scelte difensive. Lui ormai sembrava diventato più un personaggio da social e fuori dal campo, con frecciate al Real Madrid e foto di lui in giro per Roma.

Ma con l’arrivo di Ranieri, lo scenario è cambiato: Hummels si è preso il posto da titolare, mostrando personalità, senso della posizione e quella leadership che sembrava poter fare la differenza in una squadra bisognosa di certezze.

Eppure, proprio quando tutto sembrava andare nella direzione giusta, è arrivato il primo segnale strano: la vacanza di febbraio.

Hummels, dopo la vacanza il nulla: spunta l’ipotesi ritiro

In un momento delicato della stagione, con la Roma in piena corsa per i suoi obiettivi, la società ha concesso a Hummels e Paredes un permesso speciale per assentarsi qualche giorno. La decisione ha fatto discutere, soprattutto perché al loro rientro la situazione non è più stata la stessa.

Se il centrocampista argentino ha ritrovato spazio nelle rotazioni di Ranieri, il centrale tedesco è scomparso dai radar. L’unica apparizione post-vacanza? La vittoria contro il Monza per 4-0, una partita di turnover massiccio dove Ranieri ha lasciato a riposo i titolari abituali.

Da lì in poi, solo panchina. E il motivo potrebbe essere più profondo di una semplice scelta tecnica.

A Trigoria iniziano a circolare indiscrezioni che, se confermate, potrebbero spiegare questo strano epilogo. A quanto pare Hummels non sembra più mentalmente focalizzato al 100% sul campo. Si allena con meno intensità, complice qualche piccolo problema fisico, e soprattutto sembra già con la testa al post-carriera.

In Germania, il suo nome ha ancora un peso enorme, e le offerte per un ruolo da dirigente in diversi club non mancano. Secondo alcune fonti vicine all’ambiente romanista, il difensore starebbe valutando seriamente il ritiro a fine stagione, per evitare di trascinarsi in una fase calante e iniziare una nuova avventura lontano dal terreno di gioco.

Dal campo alla scrivania: il futuro di Hummels

Una scelta che avrebbe senso, se pensiamo alla sua carriera: Hummels è sempre stato un giocatore intelligente, capace di leggere il gioco come pochi, e non sarebbe strano vederlo passare rapidamente dal campo alla scrivania.

In più la sua presenza costante sui social, in compagnia della splendida compagna Nicola Cavanis, lo rende già un personaggio pubblico di spessore, tanto da essere arrivato di recente anche molto vicino a vincere un premio social, poi vinto da Balotelli.

Chiudere in questo momento nel quale è rimasto comunque sulla cresta dell’onda, piuttosto che svernare in qualche piccola squadra tedesca, sarebbe il giusto addio dopo un percorso da incorniciare. Vedremo come finirà, ma non ci stupirebbe se a fine campionato arrivasse l’annuncio da parte del campione tedesco.