Pallone d’Oro, l’algoritmo svela il futuro: ecco chi sarà il prossimo italiano a vincere

Un calciatore italiano sarà uno dei futuri vincitori del Pallone d’Oro: l’algoritmo dell’intelligenza artificiale ha svelato il nome a sorpresa

Rodri ha vinto l’ultimo Pallone d’Oro e per l’assegnazione di quello del 2025 mancano ancora diversi mesi. L’intelligenza artificiale, però, ha già rivelato quali saranno i futuri vincitori dell’ambitissimo premio. L’algoritmo ha pronosticato le prossime 20 annate, con pochi calciatori che si ripeteranno più volte all’interno di questo ventennio.

A sorpresa, nella lista è presente anche un calciatore italiano. Un talento che, al momento, deve ancora sbocciare definitivamente, ma che avrebbe già catturato da tempo l’attenzione di numerosi addetti ai lavori. Il giocatore scelto dall’IA è anche l’unico che milita oggi in Serie A. Difficile, in effetti, che il nostro campionato possa ospitare un futuro vincitore del Pallone d’Oro, almeno non nei prossimi 5 anni.

Pallone d’Oro italiano, l’algoritmo incorona Camarda

Il nome proposto dall’intelligenza artificiale è quello di Francesco Camarda. A tutti è apparso come un predestinato, avendo debuttato in prima squadra e in Champions League a soli 16 anni. Il classe 2008 farà il compleanno a metà di questo mese e l’intero movimento italiano si augura di vederlo maggiormente impiegato, magari anche in prestito, in una squadra che possa garantirgli maggior minutaggio per fare esperienza.

Secondo l’algoritmo, Camarda ne farà eccome di esperienza e anche di strada, tanto da dimostrare a tutti un talento così speciale da essere meritevole di ricevere un Pallone d’Oro. L’anno prestabilito è il 2039, quando l’attaccante ora al Milan compirà 31 anni. Un premio che riceverà addirittura negli anni finali della sua carriera, a completamento di un percorso di maturità e, ci auguriamo, di successi.

Non solo con il Milan, ma anche con la Nazionale italiana. Avere un potenziale futuro Pallone d’Oro in azzurro, permetterebbe all’Italia di poter puntare a vincere nuovamente un Mondiale o un Europeo. Una gioia immensa, di cui l’intero paese e tutto il movimento calcistico tricolore, ha un disperato bisogno.

Gli altri possibili vincitori del Pallone d’Oro

Oltre a Camarda, l’intelligenza artificiale ha pronosticato anche gli altri nomi che potrebbero vincere il premio. Nel 2025 sarebbe finalmente l’ora di Mbappé, mentre l’anno successivo toccherebbe ad Haaland. A Vinicius toccherà quello del 2027, per poi dare inizio all’epopea di Yamal.

Il talento del Barcellona, secondo l’IA è destinato a vincere ben 3 Palloni d’Oro: nel 2029, 2035 e 2037. Solamente Bellingham nel 2028 e nel 2034 si avvicinerà allo spagnolo con 2 titoli. Secondo lo studio, Yamal vincerà il primo trofeo al Barcellona, mentre gli altri due nel Real Madrid. Un tradimento clamoroso pronosticato con anni di distanza.

Nota di colore finale, quella legata ancora a Camarda, che secondo l’intelligenza artificiale sarà ancora nel Milan tra 14 anni. Così come quella inerente agli ultimi 4 possibili vincitori: “Un talento africano”, “Un talento asiatico”, “Un calciatore nato nel 2020” e “Il nuovo Messi”. Scopriremo quanti di questi nomi verranno indovinati, nell’augurio che tutte le carriere dei calciatori citati possano regalare grandi soddisfazioni.