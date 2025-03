Osimhen, scambio pazzesco in estate: può sconvolgere il calciomercato

Victor Osimhen potrebbe diventare il protagonista di uno scambio pazzesco in estate in grado di stravolgere il calciomercato: le ultime

Dovrà trovare una sistemazione più sicura Victor Osimhen in vista della prossima stagione. L’attaccante nigeriano si è trasferito in prestito dal Napoli al Galatasaray a settembre, dopo una rottura totale con gli azzurri. Il mancato passaggio al PSG e l’assenza di offerte concrete dalla Premier League, hanno portato gli azzurri a lasciarlo partire solamente in Turchia.

L’attaccante sta vivendo una stagione d’oro, con oltre 20 gol segnati e prestazioni di livello, ma il suo destino sembra lontano dal club giallorosso. Nonostante abbia dichiarato di trovarsi perfettamente a suo agio in una squadra e una società come quella turca, il desiderio più profondo di Osimhen resta quello di trasferirsi in Premier League e qui prenderebbe vita un ipotetico scambio super.

Osimhen verso il Manchester United: spiraglio per Hojlund?

La cessione di Victor Osimhen sarà sicuramente un plus importantissimo per il mercato del Napoli. La squadra attualmente allenata da Antonio Conte potrebbe rinforzarsi in maniera decisiva con i 75 milioni che incasserà dalla vendita dell’attaccante. O potrebbe farlo aprendo all’ipotesi di uno scambio, che starebbe prendendo quota nelle ultime ore.

Il nome individuato per indossare la maglia azzurra è quello di Rasmus Hojlund. L’ex attaccante dell’Atalanta piaceva al Napoli già dai tempi in cui indossava la maglia della Dea, ma le richieste economiche bloccarono ogni possibile trattativa. Ora, lo spiraglio si riaprirebbe, dato il rendimento negativo del norvegese con i Red Devils.

Vero che in inverno il Manchester United non ha agevolato in alcun modo la cessione di Garnacho verso il Napoli, ma le parti potrebbero ricontrarsi in estate. Inoltre, l’ingaggio di Hojlund è pari a 4 milioni di euro e rientrerebbe così nel limite di budget che la società di Aurelio De Laurentiis si è impostata per completare la rosa.

L’eventuale cessione di Osimhen al Manchester United, con conseguente arrivo di Hojlund come vice Lukaku in azzurro, stravolgerebbero il calciomercato. Persino la Juventus si sarebbe interessata al nigeriano, ma riuscire a portare a termine la trattativa risulta estremamente complicato, soprattutto per la questione legata alla concorrenza tra le due squadre per lo scudetto.

Più facile che saranno i Red Devils a chiudere il colpo, dando così inizio a un potenziale effetto domino di attaccanti, che caratterizzerà il mercato estivo dei prossimi mesi.