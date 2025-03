Inter, Marotta all’opera: un nome da sogno per la prossima stagione

Il ds dell’Inter, Giuseppe Marotta, avrebbe già iniziato a lavorare su un nome da sogno per la prossima stagione: vuole accontentare Inzaghi

La stagione è ancora lontana dalla sua conclusione, specie per l’Inter. Con l’inizio di marzo i nerazzurri si sono liberati dello scontro diretto con il Napoli, chiuso per 1-1 al Maradona, e della prima delle due sfide con il Feyenoord in Champions League. Con gli olandesi è arrivata una vittoria netta in trasferta, che spiana la strada verso la qualificazione ai quarti di finale.

In campionato restano ancora 11 partite da giocare, con ben tre inseguitrici in 6 punti. Resta da giocare anche una semifinale di Coppa Italia, non una sfida qualunque, dato che il calendario ha destinato un derby infuocato con il Milan, che non ha più niente da chiedere in questa stagione. I nerazzurri vorranno anche vendicarsi della Supercoppa persa.

Per Inzaghi, dunque, un vero e proprio tour de force, che spremerà la propria rosa fino all’ultimo. L’età media avanza e non tutti i calciatori stanno rendendo al meglio. Non solo, ma i pochissimi acquisti fatti l’estate scorsa, come Zielinski e Taremi, hanno deluso ampiamente le aspettative, risultando un flop. Ecco, quindi, che il d.s. Beppe Marotta si starebbe già guardando intorno per il prossimo mercato.

Inter, sogno Nico Paz: le prime indiscrezioni

Il nome indicato è quello di Nico Paz, assoluto protagonista con il Como in questa stagione. Lo spagnolo ha già segnato 6 gol e sta trascinando i biancoblu verso una salvezza tranquilla. Giocate da futuro top player, che potrebbero far comodo proprio all’Inter. I nerazzurri, infatti, cercano in rosa un calciatore di fantasia, che possa saltare l’uomo e creare occasioni.

Nessuno meglio del classe 2004 cresciuto nel Real Madrid e che ha impiegato poche settimane a conquistare la Serie A. Anche la Gazzetta dello Sport, questa mattina, ha aperto alla chance di vederlo in maglia interista.

“Sarebbe obbligatorio un ulteriore rinnovo per proseguire un’avventura che nessuno poteva prevedere fosse così felice e fortunata. Come promesso da Marotta, il prossimo sarà un mercato di investimenti, per ringiovanire l’organico, e, al contempo, per restare lassù, al massimo della competitività. E, a proposito di giovani, Inzaghi avrebbe un desiderio su tutti: Nico Paz, il gioiello del Como“.

Pochi dubbi, dunque, sul primissimo nome in lista per Simone Inzaghi e la sua Inter del futuro. Approdato al Como per 6 milioni di euro, il suo valore su Tranfermarkt è di 20 milioni, ma con il prossimo aggiornamento di marzo schizzerà notevolmente. Difficile riuscire a strappare il calciatore per meno di 45 milioni di euro, specie se dovesse mantenere questo rendimento.

La palla passerebbe così alla dirigenza dell’Inter, che dovrà liberare spazio per il talento spagnolo, osservato anche da altri club. In estate ci si preparerà a una vera e propria asta per arrivare a Nico.