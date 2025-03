Milan, addio Theo Hernandez: Ibra ha già scelto il sostituto – SerieAnews

Milan, a fine stagione Theo Hernandez partirà: Ibrahimovic ha già scelto il suo sostituto

La stagione di Theo Hernandez al Milan non è stata delle migliori. Il francese, che fino a poco tempo fa sembrava uno dei pilastri indiscussi della squadra, ha vissuto un anno complicato, tra prestazioni sotto tono e numerose panchine. Con solo 3 gol e 2 assist in Serie A in 24 partite, il suo rendimento non è stato all’altezza delle aspettative.

In Champions League ha fatto registrare 10 presenze, ma senza mai trovare la via del gol. Anche in Supercoppa Italiana, pur avendo siglato un gol e fornito un assist in 2 presenze, non è riuscito a brillare come ci si aspettava.

Questa stagione deludente ha sollevato parecchi dubbi tra i tifosi e la dirigenza, mettendo in discussione il futuro del terzino. Nonostante un contratto in scadenza nel 2026, la sensazione è che l’addio di Theo Hernandez possa diventare realtà già la prossima estate, con la possibilità di una cessione, sia che arrivi o meno un rinnovo del contratto. Un passo che potrebbe segnare la fine di un’era per il calciatore francese al Milan.

L’erede di Theo Hernandez: colpo dal Belgio

Il Milan, però, ha già in mente il sostituto. Dopo aver seguito Maxim De Cuyper per almeno tre stagioni, i dirigenti rossoneri sono convinti che il giovane terzino belga possa essere l’erede giusto per Theo Hernandez.

Il colpo di fulmine è scoccato durante la stagione in prestito al Westerlo, dove De Cuyper ha messo in luce le sue incredibili capacità offensive, segnando e fornendo assist, qualità che lo rendono perfetto per il gioco del Milan. Il suo stile di gioco moderno, dinamico e la sua predisposizione a spingere sulla fascia potrebbero inserirsi perfettamente nel sistema di gioco rossonero, proprio come fatto da Theo Hernandez nelle stagioni passate.

Milan, servono 25 milioni per De Cuyper

Tuttavia, il Milan dovrà fare i conti con un club noto per le sue richieste elevate: il Club Brugge. Non è un segreto che, quando si tratta di trattare con il Bruges, la situazione possa diventare complessa. I ricordi della trattativa per Charles De Ketelaere sono ancora freschi, e la dirigenza rossonera è ben consapevole che il Bruges non cederà facilmente De Cuyper.

Il prezzo di partenza per il terzino belga si aggira intorno ai 22-25 milioni di euro, una cifra che il Milan dovrà valutare attentamente, soprattutto considerando le necessità di rafforzare altre zone del campo. Nonostante questo, i rossoneri sembrano determinati a non farsi trovare impreparati e a giocare d’anticipo per evitare sorprese, proprio come successo in passato.

Il futuro di Theo e del Milan

La possibile partenza di Theo Hernandez rappresenta un’importante occasione di rinnovamento per il Milan, che sta cercando di costruire una squadra sempre più competitiva per il futuro.

Con l’arrivo di De Cuyper, i rossoneri potrebbero non solo sostituire un talento importante, ma anche inserirne uno altrettanto promettente e giovane, che potrebbe diventare una delle stelle del futuro del club. Con l’estate che si avvicina, le decisioni sul mercato e sul futuro di Theo Hernandez saranno tra le più calde e decisive per il Milan, che si prepara a un altro periodo di trasformazione.