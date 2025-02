Milan, il dopo Theo è già in Italia: servono 10 milioni in più

Theo Hernandez è ormai vicino all’addio al Milan: la cifra incassata sarà investita su un terzino sinistro che gioca già in Italia

C’è un momento in cui ogni storia d’amore arriva al capolinea. E nel caso di Theo Hernandez e il Milan, quel momento sembra essere arrivato.

L’espulsione contro il Feyenoord, in una partita cruciale di Champions League, ha fatto traboccare il vaso. Un’ingenuità clamorosa, un errore pesante che ha messo in ginocchio la squadra e spianato la strada all’eliminazione. Ma la verità è che la frattura tra il terzino francese e i rossoneri si era già creata da tempo.

Il contratto di Theo scade nel 2026, ma il Milan non sembra intenzionato a rinnovarlo. Il motivo? Offerte importanti all’orizzonte e la consapevolezza che trattenere un giocatore poco convinto non serve a nessuno.

Fra le big che hanno mostrato interesse per lui e hanno effettivamente bisogno di un esterno difensivo, Real Madrid e Liverpool sono già alla finestra, pronti a presentare un assegno da 30-35 milioni di euro. Una cifra ben lontana dai 60-70 milioni a cui si parlava un paio di stagioni fa, ma che ora sembra l’unica via percorribile.

Nuno Tavares per Theo Hernandez: il Milan ha trovato il suo erede

Chi prenderà il posto di Theo? Il Milan non ha perso tempo e ha già messo gli occhi su un talento che sta brillando in Serie A. Parliamo di Nuno Tavares, il terzino sinistro della Lazio, che sta vivendo una stagione da incorniciare.

Arrivato a Roma tra qualche scetticismo, ha spazzato via i dubbi con una serie di prestazioni scintillanti. Otto assist nella prima parte di campionato, una costante spinta sulla fascia e la capacità di fare la differenza nei momenti chiave. Insomma, un profilo perfetto per raccogliere l’eredità di Theo Hernandez.

Ma portarlo a Milano non sarà una passeggiata. Claudio Lotito ha già fissato il prezzo: per meno di 40-45 milioni, Tavares non si muove. Considerando che la Lazio lo ha pagato circa 8 milioni, il margine di guadagno sarebbe enorme. Eppure, in casa biancoceleste la filosofia è chiara: nessun giocatore è incedibile, ma solo di fronte all’offerta giusta.

Il Milan ha fatto i suoi conti. Se da Theo arriveranno 30-35 milioni, basterebbe un piccolo sforzo in più per chiudere l’affare Tavares. Dieci milioni in più e la fascia sinistra sarebbe sistemata con un giocatore giovane, dinamico e già abituato al calcio italiano. Un’operazione che avrebbe senso sia sul piano tecnico che economico.

La domanda ora è: il Milan affonderà il colpo? E, soprattutto, Tavares sarà davvero l’uomo giusto per raccogliere l’eredità di Theo Hernandez? Il mercato darà le risposte, ma una cosa è certa: il futuro del Diavolo sulla fascia sinistra si deciderà nelle prossime settimane.