Attenta Italia, ti soffiano il “nuovo Frattesi”: lo stanno osservando dall’estero

Il calcio italiano potrebbe perdere uno dei suoi talenti più promettenti: sono arrivati emissari dall’estero per osservarlo e portarselo via

C’è un ragazzo che sta facendo parlare di sé, e non solo in Italia. Questo giovane calciatore ha solo 20 anni e sta attirando l’attenzione di alcuni club esteri, fra i quali un club tedesco molto ambizioso: l’Eintracht Francoforte.

A Cosenza, durante la partita di Serie B tra la Reggiana (sua attuale squadra) e i padroni di casa, sugli spalti c’era un emissario del club della Bundesliga, occhi puntati su di lui. E quando un club come l’Eintracht si muove per un giovane, di solito non lo fa per caso.

L’Empoli, che ne detiene il cartellino, vorrebbe tenerlo stretto. La società toscana sa di avere tra le mani un talento puro, tanto da averlo blindato con un contratto fino al 2028.

Ma di fronte a un’offerta importante, anche un club che da anni lavora alla valorizzazione dei giovani potrebbe vacillare. E a quel punto, la domanda è inevitabile: riuscirà il calcio italiano a trattenere un altro dei suoi migliori prospetti, o finirà per perdere troppo presto Lorenzo Ignacchiti?

Chi è Lorenzo Ignacchiti, il baby Frattesi che piace in Bundesliga

Non è un caso che venga già chiamato il “nuovo Frattesi”. Ignacchiti è una mezz’ala moderna, un giocatore capace di abbinare corsa, tecnica e inserimenti. Fisico importante (1,84 m), piede mancino educato e una spiccata intelligenza tattica, il ragazzo nato a Pisa il 25 aprile 2004 ha tutte le caratteristiche per emergere nel calcio che conta.

Dopo aver brillato nel settore giovanile dell’Empoli, è passato in Serie C al Pontedera, tappa fondamentale per temprare il carattere e misurarsi con il calcio dei grandi. Qui ha dimostrato di poter stare a certi livelli, segnando 4 reti e mettendo in mostra le sue qualità peculiari, che hanno attirato su di sé le attenzioni di molti club.

Il passo successivo è stato il salto in Serie B con la Reggiana, scelta strategica per accumulare minuti ed esperienza senza la pressione di una piazza esigente.

Quello che colpisce di Ignacchiti è il suo modo di interpretare il ruolo. Non è solo un centrocampista con buona tecnica e dinamismo: è uno di quelli che sa leggere gli spazi e inserirsi con i tempi giusti, un’abilità sempre più rara nel calcio di oggi. La sua capacità di inserirsi senza palla e dare profondità alla manovra lo rende una pedina preziosa per qualsiasi squadra che punti su un gioco verticale.

Ignacchiti ha già collezionato diverse presenze con la Nazionale Under 20 e si parla di un suo possibile approdo in Under 21 nel prossimo futuro. Il talento c’è, la mentalità pure. La vera domanda è: sarà l’Empoli a dargli fiducia in Serie A, facendolo crescere come ha fatto con altri giovani di valore? O sarà la Bundesliga a scommettere su di lui prima che l’Italia se ne accorga davvero?

Del resto non è difficile capire perché sia finito nel mirino dell’Eintracht Francoforte, club che negli ultimi anni ha dimostrato di saper valorizzare i giovani e rivenderli a peso d’oro.

L’eventuale trasferimento in Bundesliga potrebbe rappresentare un’occasione d’oro per lui, ma allo stesso tempo un’ennesima perdita per il calcio italiano, che troppo spesso fatica a trattenere i suoi talenti prima che esplodano altrove.