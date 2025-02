Roma, fatta per il dopo Hermoso: affare da 10 milioni – ESCLUSIVA

La Roma chiude per l’acquisto del difensore che sostituirà Hermoso: affare fatto per 10 milioni, gran colpo giallorosso

La Roma cambia e risolve un problema che si era creato in difesa. Dopo aver salutato Mario Hermoso, il club giallorosso si è mosso con decisione per garantire a Claudio Ranieri un reparto completo e competitivo.

Con l’arrivo di Rensch e l’inserimento di un leader esperto come Hummels, il pacchetto arretrato contava già su alternative di livello come Mancini e Ndicka, ma serviva un ultimo tassello per coprire numericamente l’uscita dell’ex Atletico Madrid. E in un mercato complicato, dove è arrivata addirittura un’offerta di 20 milioni dal Lecce per un pupillo di Ranieri, ora finalmente si chiude un colpo in entrata.

Si è scelto di puntare su un profilo giovane, con margini di crescita importanti e pronto al salto di qualità. Dopo una mezza stagione di altissimo livello con l’Empoli, Saba Goglichidze ha attirato su di sé le attenzioni di diverse big italiane e straniere.

Alla fine, l’ha spuntata la Roma, che si è mossa con tempestività e si è assicurata il talento georgiano prima della concorrenza. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, l’accordo è praticamente chiuso per una cifra complessiva di 10 milioni di euro. Mancano solo le visite mediche e le firme per ufficializzare il trasferimento.

Chi è Saba Goglichidze, il nuovo acquisto della Roma

Classe 2004, nato a Kutaisi, Goglichidze è un difensore centrale georgiano di 193 cm, capace di giocare anche come terzino destro. Cresciuto nelle giovanili del Torpedo Kutaisi, ha debuttato in prima squadra nel 2021, dimostrando fin da subito qualità importanti nel gioco aereo, nell’anticipo e nella costruzione dal basso.

A gennaio 2024 è stato acquistato dall’Empoli, che lo ha tenuto 6 mesi in naftalina prima di lanciarlo da titolare inamovibile grazie a Roberto D’Aversa.

La sua prima stagione intera in Italia è stata sorprendente: 20 presenze, prestazioni solide e una maturità tattica che ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori. Non a caso, a settembre 2024 è arrivato anche il debutto con la nazionale maggiore georgiana, in un convincente 4-1 contro la Repubblica Ceca.

Fisicità, aggressività nei duelli e personalità sono le caratteristiche che hanno convinto la Roma a puntare su di lui. Con il suo arrivo, Ranieri avrà una rotazione più ampia in difesa e un giovane su cui lavorare per il futuro. Ora manca solo l’ufficialità, ma la Roma ha già il suo nuovo rinforzo per il reparto arretrato.

Una scelta che segue la filosofia di puntare su talenti in ascesa, senza rinunciare all’equilibrio tattico. Adesso, aspettando l’allenatore del prossimo anno, resta da capire se questo ragazzo georgiano riuscirà a ritagliarsi qualche minuto quest’anno. Ma se Goglichidze riuscirà a confermare quanto di buono fatto vedere finora, la Roma potrebbe aver trovato un investimento prezioso per il presente e il futuro.