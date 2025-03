Tonali torna in Serie A ma “tradisce” il Milan: ecco la big in cui giocherà – SerieAnews

Questa pausa forzata ha interrotto la sua carriera in Inghilterra, ma non ha cancellato il suo valore come giocatore. Anzi, Tonali è rimasto uno dei centrocampisti più ricercati e la sua eventuale possibilità di tornare in Serie A ha immediatamente sollevato parecchio scalpore.

Ma proprio mentre la sua avventura con i Magpies stava iniziando, Tonali si è trovato a fare i conti con una squalifica che lo ha fermato per un anno , a causa del suo coinvolgimento in un’inchiesta di calcioscommesse . Un episodio che ha messo a dura prova il suo cammino e che ha certamente lasciato il segno sulla sua crescita.

Nel 2023, Sandro Tonali ha sorpreso tutti quando ha lasciato il Milan per trasferirsi al Newcastle in Premier League . Un trasferimento che, pur con il suo carico di emozioni, sembrava rappresentare un passo importante per la sua carriera, con l’ambizione di misurarsi in un campionato diverso, più fisico e intenso.

Il possibile ritorno in Serie A: la Juventus sul piatto

Ora, dopo aver vissuto l’esperienza inglese, Tonali potrebbe fare ritorno in Serie A, ma non più con la maglia del Milan. La nuova squadra che potrebbe accoglierlo sarebbe la Juventus, pronta a mettere a segno un colpo da mercato che non mancherebbe di suscitare polemiche tra i tifosi rossoneri.

Il trasferimento potrebbe avvenire nell’ambito di uno scambio che coinvolge anche il centrocampista brasiliano Douglas Luiz, attualmente in forza alla Juventus. I due giocatori sono diversi sotto molti aspetti: Tonali è il classico regista all’italiana, che sa dare ordine e concretezza al centrocampo, mentre Luiz è più dinamico e abile nel cucire il gioco con eleganza.

Ma quello che affascina della possibile operazione è proprio la complementarità tra i due giocatori: la Juventus, con l’arrivo di Tonali, andrebbe ad aggiungere un elemento di solidità e esperienza, pur mantenendo una certa visione offensiva grazie a Luiz.

Tonali, la Juve come occasione per il rilancio definitivo?

Per Tonali, la possibilità di tornare in Serie A con la maglia bianconera rappresenta una grande occasione di rilancio. La sua esperienza in Premier League lo ha indubbiamente arricchito e, tornando in Italia, il centrocampista sarebbe pronto a mettersi di nuovo in gioco, con l’obiettivo di rientrare nei ranghi del calcio che più conosce.

La Juventus potrebbe approfittare di questa situazione per rafforzare ulteriormente il proprio centrocampo, dove la presenza di Tonali garantirebbe non solo qualità ma anche leadership, qualcosa di cui la squadra di Motta potrebbe aver bisogno nei momenti di difficoltà.

Per Douglas Luiz, invece, l’idea di lasciare la Juventus per tornare in Premier League potrebbe essere una proposta più allettante. Nonostante le sue indiscutibili qualità, Luiz non è ancora riuscito a esprimersi al meglio in Serie A, e un ritorno in Inghilterra potrebbe rappresentare la soluzione ideale per riscoprire quella forma che lo ha visto protagonista in passato.

La sua eleganza nel gioco potrebbe tornare ad essere più apprezzata nel campionato inglese, dove il ritmo più frenetico potrebbe essere la cornice ideale per il suo talento. Insomma, quella tra Tonali e la Juventus potrebbe essere una storia che segna non solo un ritorno, ma anche un’evoluzione nel modo di fare calcio in Italia.

La solidità di Tonali, che un tempo era il volto del Milan, potrebbe ora diventare una risorsa preziosa per una nuova realtà. Per i tifosi rossoneri, però, questo trasferimento non sarà certo facile da digerire. Dopo aver visto il giovane talento crescere e brillare con la maglia del Milan, vederlo indossare quella bianconera sarebbe una vera e propria “frecciata”. Tuttavia, è nel calcio che tutto può succedere, e nessuna porta è mai davvero chiusa.