Esonero Motta, c’è un indizio che fa riflettere – SerieAnews

Esonero Thiago Motta, arriva l’indizio che lascia riflettere: il ko contro l’Atalanta può essere fatale

Un 4-0 clamoroso, una sconfitta che non può essere ignorata. È ciò che è successo alla Juventus nell’ultimo posticipo della 28ma giornata di Serie A, quando la squadra di Thiago Motta è stata travolta in casa dall’Atalanta.

Una partita che ha visto i bergamaschi dominare dall’inizio alla fine, lasciando la Juventus con le ossa rotte e con una posizione in classifica che ora appare sempre più preoccupante. Con questa pesante batosta, i bianconeri sono ora a ben nove punti dalla capolista Inter, e le speranze di risalire sembrano sempre più lontane.

All’Allianz Stadium, la Juventus ha mostrato tutti i suoi limiti, con un atteggiamento troppo arrendevole e una difesa fragile. Il 4-0 subìto è un segnale chiaro di un problema che va oltre la singola partita. E ora, mentre i tifosi bianconeri digeriscono l’amara sconfitta, inizia a farsi strada un pensiero che aleggia da settimane: Thiago Motta è a rischio esonero.

Thiago Motta a rischio esonero: i tifosi non hanno dubbi

La sconfitta di ieri non è che l’ennesimo campanello d’allarme di una stagione che ormai sta per scivolare via senza troppe soddisfazioni. Thiago Motta, il tecnico che ha preso in mano le redini della squadra dopo l’esonero di Massimiliano Allegri, non sembra essere riuscito a trovare la chiave giusta per far funzionare la Juventus.

Nonostante alcuni segnali positivi, i risultati non sono mai stati davvero convincenti, e la crisi di gioco e risultati sembra non finire mai. In attesa che la dirigenza bianconera prenda una decisione definitiva sul suo futuro, il malcontento dei tifosi è ormai palpabile.

I social sono invasi da post e tweet di delusione, con i tifosi che chiedono, senza troppi giri di parole, l’esonero di Motta. La frustrazione si fa sentire, e molti su Twitter si chiedono quanto ancora dovrà durare questa situazione. Il risultato contro l’Atalanta è stato un duro colpo, che ha spinto molti a mettere in discussione definitivamente le scelte tecniche dell’allenatore. “Con questa squadra non si può più andare avanti”, scrivono in molti.

Le 5 vittorie di fila di cui 4 arrivate non si sa come, avevano creato delle illusioni in chi non ha occhi per guardare. Thiago Motta è un disastro che deve liberare quella panchina il prima possibile — Marco Russo (@marrus91) March 9, 2025

Ma cosa manca alla Juventus di Motta? La risposta è difficile, ma una cosa è certa: la squadra non sembra avere una propria identità. Se in altre stagioni la Juve ha potuto contare su una solidità difensiva e una mentalità vincente, quest’anno le cose sono ben diverse.

Motta purtroppo è inadeguato. Diventerà un grande allenatore in una squadra strutturata con una dirigenza alle spalle. Per ora è l’uomo sbagliato, nel momento sbagliato nel posto sbagliato. — Ivan ® 📎 (@ivanmazzella) March 9, 2025

La squadra sembra smarrita, e la gestione delle partite, specialmente quelle più difficili, non è all’altezza del blasone del club. Le difficoltà sono ormai evidenti anche agli occhi più scettici, e per il tecnico sembra che il tempo stia per scadere.

Riflessioni sul futuro di Motta: cambierà davvero qualcosa?

Il futuro di Thiago Motta alla Juventus appare ormai sempre più incerto. Se da una parte la dirigenza non sembra voler prendere decisioni affrettate, dall’altra la pressione dei tifosi è sempre più forte. E a pensarci bene, non si può ignorare il fatto che le voci sull’esonero di Motta siano ormai molto più di un semplice pettegolezzo.

La Juve, che ha una rosa forte e talentuosa, non può permettersi di rimanere bloccata in una stagione deludente. L’esonero di Motta potrebbe essere la mossa necessaria per dare una scossa alla squadra, ma non è certo che un cambio di allenatore possa risolvere tutti i problemi che affliggono la Juventus in questo momento.

Motta non è da Juve! È chiaro. Ora ce la possiamo prendere con chiunque, per carità, ma stasera l'allenatore in una società seria sarebbe fuori — pia logrippo (@pialogrippo) March 9, 2025

La domanda che rimane però è: chi potrebbe prendere il posto di Motta, e quali sarebbero i reali benefici di un cambio in corsa? La stagione è ormai compromessa, ed anche la qualificazione alla Champions League potrebbe essere a rischio, ma la dirigenza dovrà comunque fare una scelta importante per il futuro. A meno che non si decida di andare avanti con il tecnico attuale, correndo il rischio che la stagione vada completamente in frantumi.

Non resta che aspettare. La dirigenza avrà sicuramente a cuore il destino della squadra, ma i tifosi non aspettano più a lungo. Un’altra sconfitta come quella contro l’Atalanta potrebbe essere il colpo finale, e chissà che non arrivi prima del previsto un cambiamento che, ad oggi, sembra inevitabile.