Lazio, contro l’Udinese doppio obiettivo: quarto posto ed assalto al gioiello friulano – SerieAnews

Lazio, contro l’Udinese si gioca per un doppio obiettivo: non solo il campionato, ma anche il mercato

Quella che si svolgerà stasera alle 20:45 sarà una sfida fondamentale per la Lazio, che si troverà di fronte l’Udinese nel posticipo della 28ma giornata di Serie A. Un match che non solo ha importanza per la classifica, ma anche in chiave mercato, con gli occhi dei biancocelesti puntati su uno dei talenti più promettenti della formazione friulana.

In caso di vittoria, la Lazio scavalcherebbe la Juventus e si piazzerebbe al quarto posto in solitaria, continuando così la corsa verso una qualificazione alla Champions League. Per Marco Baroni, una vittoria potrebbe significare più di tre punti: potrebbe essere un trampolino di lancio per il futuro, ma anche l’occasione per monitorare un potenziale rinforzo per la difesa.

Infatti, stando a quanto riportato dal sito Trasferfeed, il club di Lotito ha messo nel mirino un giocatore che sta emergendo con grande forza nelle fila dell’Udinese. Si tratta di Oumar Solet, difensore centrale classe 2000 che si è già messo in evidenza con prestazioni solidissime da quando è arrivato a Udine a gennaio, da svincolato.

Lazio osserva Solet: il difensore bianconero nel mirino

Solet è stato una delle sorprese più interessanti per l’Udinese nella seconda parte della stagione. Dopo aver trovato subito spazio nella formazione di Andrea Runjaic, il francese ha collezionato 8 presenze e 1 assist, mostrando una buona capacità di adattamento al calcio italiano e dimostrando di possedere un notevole potenziale.

Il giovane difensore ha già attirato l’attenzione di numerosi club, con Inter, Atalanta e Napoli che, oltre alla Lazio, sono interessati a lui. Solet è sotto contratto con i friulani fino al 2027, ma il suo futuro potrebbe essere deciso molto prima, con la prossima finestra di mercato pronta a essere un crocevia importante per il suo destino.

Il fascino del calciomercato si mescola, quindi, con l’importanza della partita. La Lazio, infatti, oltre a sperare in una vittoria contro l’Udinese per accorciare le distanze dalla zona Champions, ha l’opportunità di osservare più da vicino Solet, per valutare se può essere il profilo giusto per rinforzare il reparto difensivo.

Sebbene sia ancora presto per parlare di trattative concrete, l’interesse per il giovane difensore sembra destinato a crescere, e la partita di stasera potrebbe rappresentare un’occasione d’oro per una valutazione diretta. Il fatto che Solet sia arrivato a Udine da svincolato e che abbia già dimostrato di sapersi imporre, rappresenta un’opportunità per i club interessati.

Solet, il piano della Lazio: cosa può accadere

Per la Lazio, un acquisto del genere potrebbe significare un affare a basso costo, ma con un enorme potenziale. L’intenzione di monitorare il giocatore non è una novità, ma diventa ancora più rilevante se si considera il momento in cui si trova la squadra di Sarri, con un mercato che, a meno di sorprese, si prepara a movimentarsi durante l’estate.

La sfida con l’Udinese, quindi, non sarà solo una questione di punti, ma anche un’opportunità per fare scouting. Se Solet dovesse confermare il suo valore sul campo, la Lazio potrebbe intensificare i contatti con la società friulana, valutando la possibilità di un acquisto che potrebbe arricchire il suo pacchetto difensivo.

Ma, come accade spesso in questi casi, sarà il tempo a dire se questo interesse si trasformerà in un affare concreto o se altre squadre riusciranno a prevalere nella corsa per il difensore bianconero. In attesa di vedere come andrà la partita, c’è da scommettere che anche i tifosi della Lazio sono pronti a vivere questa sfida con l’Udinese con l’occhio vigile sul mercato.

Una vittoria potrebbe regalare il quarto posto, ma magari anche un futuro rinforzo per la difesa. Insomma, un doppio obiettivo che, con i giusti sviluppi, potrebbe aprire la strada a una Lazio sempre più competitiva, con Lotito che già lavora sul mercato per rinforzare la rosa.