Il “nuovo” Harry Kane: segna solo triplette, piace alle italiane ed incanta l’Europa – SerieAnews

Il nuovo Harry Kane che incanta l’Italia e l’Europa intera: segna solo triplette

Quando si parla di attaccanti di livello mondiale, due nomi su tutti vengono subito in mente: Harry Kane e Erling Haaland. Il primo, ex capitano del Tottenham ora al Bayern Monaco, è un maestro nel segnare gol, uno dei più completi della sua generazione.

In questa stagione, Kane ha già messo a segno 30 gol: 21 in Bundesliga in 23 partite e 9 in Champions League in 10 gare. Il secondo, Haaland, fenomeno del Manchester City, continua a impressionare con una media realizzativa pazzesca: 28 gol in 36 partite, di cui 20 in Premier League e 8 in Champions.

Entrambi sembrano inarrestabili e dominano i tabellini dei migliori bomber d’Europa, ma dietro di loro c’è un nome che sta iniziando a far parlare di sé: Mika Biereth, il nuovo talento che sta conquistando la scena in Francia.

Il nuovo bomber del Monaco che segna solo triplette

Mika Biereth, classe 2003, è arrivato a gennaio nel Monaco dallo Sturm Graz e ha subito fatto capire che non è uno da segnare un gol per volta. Dopo il suo debutto con un assist in Coppa di Francia, il giovane attaccante ha messo a segno il suo primo gol decisivo contro il Rennes all’esordio da titolare. Da lì, è stato un susseguirsi di triplette.

Tre gol con l’Auxerre in meno di dieci minuti, altri tre contro il Rennes e ancora una tripletta al Reims. Un’autentica macchina da gol che non si è fermato nemmeno dopo il trasferimento in Francia, dove ha già segnato 10 reti in Ligue 1, avvicinandosi al record personale che aveva fissato con lo Sturm Graz di 11 gol in un singolo campionato.

Non solo triplette, però. Il ragazzo ha una carriera che affonda le radici nei settori giovanili di Fulham e Arsenal, dove ha condiviso il campo con talenti del calibro di Saka e Martinelli. Dopo aver accumulato esperienze in Olanda con il Waalwijk, in Scozia con il Motherwell e in Austria con lo Sturm Graz, è arrivato a Monaco con la consapevolezza di avere un futuro brillante.

Ma Mika non ha mai avuto l’intenzione di “accontentarsi” di un gol: la prima volta che ha segnato tra i professionisti lo ha fatto con una doppietta in Eredivisie. Un segno che, fin da giovane, è sempre stato abituato a fare la differenza.

Un futuro in Serie A per Mika Biereth?

Il trasferimento al Monaco, per una cifra che potrebbe arrivare a 13 milioni di euro, è stato un passo importante per Mika. Il club monegasco ha puntato su di lui per rinforzare il reparto offensivo e il ragazzo ha ripagato la fiducia.

Come detto, il Monaco non è stato l’unico a credere nel suo talento: lo Sturm Graz, che lo ha riscattato dal Arsenal per 9 milioni di euro, è stato il club che ha puntato forte su di lui, facendone il giocatore più costoso nella storia del club. E ora il Monaco sta già raccogliendo i frutti di quella scelta.

Non sorprende che, dopo le sue prestazioni da capocannoniere in Francia, molte big italiane abbiano messo gli occhi su Biereth. Club come la Juventus, Inter e Milan stanno monitorando attentamente il giovane attaccante, attratti non solo dalle sue capacità realizzative, ma anche dalla sua versatilità e dal potenziale che esprime in campo. La concorrenza, però, è già alta e cresce di settimana in settimana.

Biereth, “l’Harry Kane più scarso” nel mirino dei top club

Il ragazzo, che si descrive come un “Harry Kane più scarso” con il sorriso, sta dimostrando che non è solo una promessa, ma una realtà in piena crescita. Lo stesso Monaco lo ha acquistato con un contratto fino al 2029, puntando su di lui come uno dei protagonisti del futuro del club. Il talento di Biereth sembra destinato a brillare ancora più forte in Europa e, chissà, forse anche in Italia.

In fondo, chi non vorrebbe avere un attaccante che segna triplette come se fossero il pane quotidiano? Con il suo impatto già notevole in Ligue 1, il futuro di Mika Biereth sembra essere in continua ascesa. Riuscirà a conquistare il cuore dei tifosi europei e a scrivere il suo nome accanto a quello dei grandi bomber del nostro calcio? Le big europee, intanto, lo seguono con sempre più attenzione.