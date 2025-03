“La Roma prende Guardiola”: l’annuncio in diretta spacca la trasmissione – SerieAnews

“La Roma prende Guardiola per la prossima stagione”, l’annuncio clamoroso in diretta scuote tutti

Ben 26 punti nel 2025, addirittura cinque in più dell’Inter capolista della Serie A. Il bottino della Roma di Claudio Ranieri è a dir poco straordinario e lo è di più se consideriamo come siano 33 i punti conquistati dai giallorossi dall’avvento di Claudio Ranieri in panchina. Solo tre lunghezze in meno dei nerazzurri.

Insomma, una cavalcata straordinaria quella di Sir Claudio Ranieri che ha di fatto rivoluzionato la Roma. Il “Normal One” per eccellenza ha compiuto un altro miracolo. Quando è arrivato a Trigoria, infatti, la squadra galleggiava nelle zone basse della classifica, molto vicino alla zona retrocessione.

Ed ora, invece, nelle ultime cinque ha solo vinto ed è settima in classifica con 46 punti, a sei lunghezze dalla quarta posizione occupata ancora dalla Juventus nonostante la sconfitta contro l’Atalanta (la Lazio, nel monday night di ieri, non ne approfittato non andando oltre l’1-1 con l’Udinese).

Roma, si cambia tecnico a fine stagione: le ipotesi al vaglio

La Roma, quindi, punta con decisione l’Europa e sogna addirittura la Champions League che può arrivare anche attraverso la vittoria dell’Europa League, un traguardo alla portata del club giallorosso, soprattutto dopo la vittoria nella gara d’andata di giovedì scorso contro l’Athletic Bilbao.

Ranieri ha rivoluzionato la squadra, regalando mentalità ma anche nuova consapevolezza ai calciatori, dando un gioco apprezzabile alla squadra. In vista della prossima stagione, però, la Roma dovrà cercare un nuovo allenatore. Ranieri, infatti, a fine stagione dovrebbe lasciare la panchina per assumere un ruolo da dirigente ed a Trigoria sono già al lavoro per individuare il profilo adatto.

Al momento sono diversi i nomi accostati alla formazione giallorossa. In primis Max Allegri che però sembra destinato al Milan oppure all’Inter, ma anche Antonio Conte – ma sembra più che blindato a Napoli – e Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta dei miracoli su cui però Totti non ha mostrato grande entusiasmo.

Pep Guardiola a Trigoria: la clamorosa indiscrezione in diretta

In una rosa di nomi così ampia e vasta in cui è finito anche il nome di Carlo Ancelotti che però sembra ben saldo al Real Madrid, Pengwin in diretta ha svelato un’esclusiva davvero clamorosa. “Quest’estate i Friedkin sganciano un colpo clamoroso” ha esordito, per poi svelare il nome, davvero altisonante: “Pep Guardiola“. Il tecnico catalano è molto legato all’Italia, come sottolineato in studio.

Hanno spiegato come sarebbe una bella sfida per Guardiola l’approccio alla Serie A dopo aver allenato in Liga – ha vinto praticamente tutto con il Barcellona – ma anche in Germania con il Bayern Monaco ed in Inghilterra con il Manchester City.

Anche con i Citizens ha vinto ogni possibile trofeo ma è incappato in una stagione disastrosa: fuori ai play off di Champions League per mano del Real Madrid, è quinto in Premier League con 47 punti, a -23 dal Liverpool capolista ma anche a -2 dal Chelsea quarto.

Di certo si tratterebbe di un investimento molto oneroso per i Friedkin, sia mettere sotto contratto il tecnico spagnolo che costruire una squadra secondo i suoi desiderata. Vedremo se la proprietà statunitense riuscirà davvero a fare il colpaccio.