“Ancelotti alla Roma? Chissà”: l’amico fraterno sibillino sul suo futuro

Carlo Ancelotti prossimo allenatore della Roma? A giudicare dalle parole di un ex compagno e suo grande amico i tifosi possono anche sognare…

Saranno mesi pieni di voci e indiscrezioni su chi sarà il prossimo allenatore della Roma. Claudio Ranieri sta gestendo la transizione, ma il club giallorosso è già proiettato verso il futuro, con tanti nomi che rimbalzano tra giornali e radio.

Il più chiacchierato al momento sembra essere Gian Piero Gasperini. Vi abbiamo già raccontato della telefonata di venerdì tra Ranieri e Gasp, una chiacchierata di cortesia che potrebbe aver gettato le basi per un eventuale futuro insieme. Ma Gasperini non è l’unico nome accostato alla panchina della Roma. Ce ne sono altri, alcuni realistici, altri che sembrano più sogni che vere possibilità. E tra questi sogni, c’è un nome che farebbe impazzire i tifosi: Carlo Ancelotti.

Sia chiaro, l‘idea di vedere Ancelotti sulla panchina giallorossa appare oggi davvero complicata. Il tecnico emiliano ha vinto tutto con il Real Madrid e lasciare il Santiago Bernabéu per una Roma che, con ogni probabilità, il prossimo anno non giocherà neanche le coppe europee sembra poco realistico.

In passato, Ancelotti ha parlato del suo rapporto con la capitale, raccontando aneddoti di quando era un giovane calciatore che passeggiava per Trastevere, innamorandosi della città e della sua gente. E chissà che dopo le sfide nelle massime competizioni europee, non possa avere voglia di una sfida dal sapore diverso, meno pressante ma più romantica.

Ma nel calcio, e nella vita, mai dire mai. A pensarla così è anche un ex compagno di Ancelotti, uno che con lui ha condiviso lo spogliatoio della Roma e che, nel tempo, è diventato molto più di un semplice amico. Parliamo di Roberto Pruzzo.

Pruzzo su Ancelotti alla Roma: la frase sibillina fa sognare i tifosi

L’ex bomber giallorosso, intervenuto a Radio Radio, ha commentato le indiscrezioni su un possibile approdo di Ancelotti alla Roma con una frase che ha subito fatto il giro tra i tifosi: “Un futuro di Carlo alla Roma? Chissà, tutto può essere”, facendo anche quella che a chi ascoltava è sembrata una pausa “scenica”.

Un commento che, se fosse arrivato da chiunque altro, sarebbe suonato come un semplice “boh”. Ma detto da Pruzzo, che con Ancelotti ha un rapporto privilegiato, assume un peso diverso. Sa qualcosa che noi non sappiamo? O si è semplicemente divertito a lanciare una suggestione?

Quel che è certo è che Ancelotti è rimasto molto legato alla Roma. In più occasioni ha raccontato di quanto abbia amato la città e la squadra che lo ha fatto crescere. L’idea di tornare per riportare la Roma ai fasti degli anni ’80, quelli dello scudetto con Liedholm, potrebbe rappresentare una sfida affascinante per un allenatore che ha già vinto tutto e potrebbe anche scegliere di fare un passo indietro per il piacere di una nuova avventura dal forte valore sentimentale.

Ovviamente, da qui a dire che Ancelotti sarà il prossimo allenatore della Roma ce ne passa. Gli impegni con il Real Madrid sono ancora attuali, e difficilmente un tecnico di quella caratura lascerebbe uno dei club più prestigiosi al mondo per un’avventura ricca di incognite. Ma il calcio ci ha insegnato che le sorprese sono sempre dietro l’angolo. E non sarebbe la prima volta che un grande allenatore, dopo aver vinto tutto, decida di chiudere la carriera in un luogo speciale per motivi personali più che professionali.

Le parole di Pruzzo, per quanto vaghe, hanno acceso la fantasia della tifoseria giallorossa. Ed è proprio questo il bello del calciomercato: sognare non costa nulla. E se anche fosse solo una chimera, il pensiero di Ancelotti in giallorosso ha già regalato qualche notte di immaginazione ai tifosi della Roma. E chissà, magari in futuro, tra una telefonata e un’idea romantica, questo sogno potrebbe diventare realtà.