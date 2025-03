Thiago Motta, ancora una pessima notizia: l’annuncio prima della Fiorentina

Thiago Motta ha ricevuto l’ennesima pessima notizia in vista della delicatissima sfida contro la Fiorentina: si mette male per la Juventus

Sarà una gara da dentro o fuori per Thiago Motta, quella in programma domenica prossima, 16 marzo, contro la Fiorentina. Un match molto sentito, per la storica rivalità tra le due tifoserie. I Viola attenderanno con ansia i bianconeri al Franchi, con la volontà di dare un colpo di grazia nel rapporto tra l’allenatore e la piazza juventina.

A fine stagione, Thiago Motta, con ogni probabilità, lascerà la Juventus. Il destino sembra già segnato, ma per evitare un esonero prematuro, bisognerà ottenere punti a Firenze. Nonostante un periodo difficile per la squadra di Palladino, fare risultato in trasferta in Toscana non sarà per nulla semplice, specialmente perché nei bianconeri ci sarà ancora un’assenza importante.

Thiago Motta ancora senza Conceiçao: le condizioni

La più significativa è quella di Francisco Conceiçao. Il centrocampista portoghese si è infortunato a fine febbraio al bicipite femorale e ha già saltato le sfide contro Verona e Atalanta. Una mancanza molto pesante per Motta, che ha perso un calciatore da 5 gol e 5 assist. Dal suo arrivo in estate, infatti, il figlio d’arte è stato tra i migliori calciatori in rosa, uno dei pochi che ha veramente performato tra i colpi del mercato di Cristiano Giuntoli.

Solamente Vlahovic, Weah e Yildiz hanno contribuito a più gol rispetto a Conceiçao e questo rende evidente il peso della sua assenza. Stando alle ultimissime informazioni che sono trapelate nella giornata di oggi, il classe 2002 non riuscirà a essere disponibile neanche per la sfida contro la Fiorentina.

Thiago Motta, dunque, dovrà puntare ancora al 4-2-3-1 che non gli ha portato grande fortuna nella terribile disfatta dello Stadium contro l’Atalanta. Saranno Yildiz e il grande ex Nico Gonzalez, con ogni probabilità, ad agire sulle fasce, con McKennie che potrebbe persino essere schierato nuovamente come sotto punta.

Ma quando farà rientro in campo il talento portoghese? L’ipotesi più accreditata è che sarà nuovamente disponibile dopo la sosta. La Juventus non vuole correre rischi e punta a recuperarlo nelle migliori condizioni. Toccherà a lui trascinare i bianconeri verso il quarto posto nelle 9 partite che resteranno fino alla fine.

Il calendario prevedrà le partite contro Genoa, Roma, Lecce, Parma, Monza, Bologna, Lazio, Udinese e Venezia. Sulla carta, due mesi equilibrati e bilanciati nel livello di difficoltà degli avversari. Conceiçao scalpita, prima di parlare poi del suo futuro. La Juve dovrà infatti riscattarlo dal prestito a 30 milioni di euro. Un investimento importante, che sarà appoggiato dalla qualificazione alla prossima Champions.