Thiago Motta, addio sicuro dalla Juventus: ecco chi potrebbe sostituirlo

Thiago Motta lascerà la Juventus e la società avrebbe già iniziato il casting per il sostituto: ecco chi potrebbe prendere il suo posto in panchina

La clamorosa sconfitta per 4-0 in casa contro l’Atalanta (mai così male nella storia dello Stadium), ha fatto sprofondare la Juventus. Addio al miracoloso sogno scudetto e spazio a una serie di critiche che hanno travolto tutto l’ambiente bianconero. Dalla dirigenza, ai giocatori, arrivando ovviamente all’allenatore.

Thiago Motta è ritenuto uno dei grandi responsabili del fallimento di questa annata maledetta per la Juve. La squadra è stata eliminata dalla Supercoppa Italiana da un Milan in difficoltà, dalla Champions League per mano del PSV distrutto poi 7-1 dall’Arsenal in casa e fatta fuori dalla Coppa Italia dall’Empoli terzultimo. Ora anche il quarto posto è a rischio e la panchina bianconera oscilla.

Thiago Motta saluta la Juventus: i possibili sostituti

Già nel prossimo turno contro la Fiorentina, in un ambiente particolarmente ostile per la Juve, si avrà una prima risposta. Se Motta dovesse perdere ancora, anche in casa dei Viola in grande difficoltà, la società potrebbe optare per un esonero anticipato. Una mossa per dare una scossa a 9 giornate dalla fine, con una qualificazione Champions che, se saltasse, prenderebbe i connotati del dramma sportivo.

Qualora dovesse riuscire a portare a termine questo campionato, però, Thiago Motta lascerà comunque la Juve a fine anno. Non è scattata la scintilla e i risultati sono stati fin troppo negativi per evitare conseguenze. Da qui nasce la necessità di trovare delle alternative, dei possibili sostituti che possano guidare il club per ritornare dove gli compete.

In pole ci sarebbe il profilo di Gian Piero Gasperini, che potrebbe lasciare l’Atalanta a fine anno. Questo quanto riportato anche dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, con l’attuale tecnico della Dea che potrebbe rivalorizzare diversi nomi che hanno reso in maniera disastrosa quest’anno. Nel taccuino della società, però, emergerebbero anche altri profili.

C’è il più classico degli Antonio Conte, ma bisognerà capire se il tecnico leccese deciderà di restare al Napoli, rispettando il suo contratto triennale. Spunta anche la soluzione Roberto De Zerbi, che però andrebbe riportato in Italia dopo le sue ottime esperienze all’estero. Insomma, non un compito facile per il club, che dovrà trovare il nome più adatto per ripartire.

La Juventus non vince il campionato dal 2020, un quinquennio senza successo che fa sicuramente rumore. Specie dopo i 9 anni consecutivi di dominio. Ora è necessaria l’ennesima svolta, quella giusta, dopo una stagione deludente rispetto alle aspettative.